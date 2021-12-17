迎接冬至！心血管疾病不得不防 二代健保醫療險「四大陷阱」報你知

2021年冬至節氣時間是陽曆2021年12月21日23點48分（23：48），這一天除了是氣候上寒暑交替的關鍵時節外，從中醫的角度來看，也是人體在養生上陰陽氣血很重要的轉變點，依循傳統習俗，民眾趁著冬至到來時，吃湯圓應景過節，並有不少人「補冬」進補大嗑薑母鴨、羊肉爐……，以抵擋寒氣、補氣血。

說到吃薑母鴨進補，令人直接聯想到先前一則新聞報導，國內一名60餘歲男子與友人相約吃完薑母鴨後突然倒地猝死，隨即緊急送醫被診斷為主動脈剝離「整個心血管撕裂開來～」，最後經過10餘個小時的手術卻仍回天乏術……。相信你已經看出其中的關鍵字，就是「心血管撕裂」，尤其目前冬季正是心血管疾病的好發季節，提醒民眾平時要多注意心血管保健，以免憾事發生。

正值冬至時節氣溫驟降，除了要多加提防心血管傷害外，以下生活中的一些小禁忌也不得不防：

禁忌1、天冷別太早外出

古代俗語：「冬在頭，賣了被置頭牛；冬在腰，凍死貓；冬在尾，凍死鬼。」這裡說的「冬」指的是冬至，依照冬至在月初、月中或是月末，來判斷今年是暖冬或者冷冬！如果冬至在農曆12月月初前10天，今年應該是個暖冬天氣，就可以賣掉厚被子去買牛準備春耕了；如果冬至在農曆12月後10天出現的話，今年應該就是連鬼都能凍死的冷冬天氣了。

不過，今年的冬至是在農曆11月18日，過了「冬在腰」幾天，代表今年冬天可能偏冷，建議年紀大的長輩或是心血管疾病患者不要急著太早出門，也要記得做好保暖工作，以免誘發心血管疾病風險。

禁忌2、天冷切忌洗澡3不要

冬天氣溫降低，醫師建議洗澡時有「3不要」需特別留意：

1不要、水溫不要太高！避免在高溫的環境下，可能加速皮膚表面血管擴張，容易讓人感到心慌、頭暈或是胸口發悶，尤其是3高（高血壓、高血脂、高血糖）和心血管疾病患者一定要注意可能誘發低血壓、甚至出現休克的情況。

2不要、洗澡時不要緊閉門窗！考量浴室本身就是一個比較悶熱潮濕的環境，長時間緊閉門窗、空氣不流通，可能容易導致缺氧突然暈倒，因此也常見意外事件的發生。

3不要、空腹時不要洗澡！肚子空空就去洗澡，很容易發生低血糖，頓時感到四肢無力、頭暈甚至暈倒。另一方面，剛吃飽飯也不建議立即洗澡，不利於消化吸收，建議用餐後至少30分鐘至1小時再去洗澡。

禁忌3、天冷盡量避免熬夜

《黃帝內經》中記載：「春夏養陽，秋冬養陰」的養生原則。從中醫的觀點，所謂的秋冬養陰，首先要規律生活作息，尤其要確保有充足的睡眠，並盡量避免熬夜；冬至過後，最好早睡早起，利於養神、補足精氣，也能活化身體機能。

別忘防心血管優先考慮醫療險、重疾險

距離2022年過年（春節）僅剩1個多月左右的時間，每到除夕圍爐時，全家人團聚一起吃年夜飯、分發壓歲錢，正當氣氛大好、心情正嗨之際，免不了多吃了一點、也多喝了一些……；小心，這可能讓心血管疾病患者或是具有潛在風險的族群迅速發病。

小花平台保險顧問提醒，過年大吃大喝當心引發致命疾病，最好在過年前重新檢視一下手中現有保障是否足夠補償？尤其是醫療險和重大疾病險必不可少，提前規劃、分散風險，以備不時之需。

首先，在醫療險部分，隨著醫療科技的進步，今天無論是意外或是疾病，住院平均天數都限縮且健保不給付的醫材、藥物及手術等自費項目也增加，建議除了基本的住院日額型醫療險外，應該同步加強實支實付醫療保障，其中需涵蓋門診手術醫療保險金給付的商品。

在今天二代健保制度下，實支實付型醫療險已然成為國人不可或缺的一塊，建議民眾優先選擇規劃並掌握下列投保4重點，以免個人權益受損：

重點1、是否有理賠門診手術？

重點2、醫療雜費額度是否足夠？

重點3、醫療雜費理賠是否採取概括式條款？

重點4、醫療收據是否僅限正本？

其次，在重大疾病險部分，重大疾病險和癌症險過去經常因為「定義不明」爆發理賠爭議，自108年起全面定義標準化、更新統一條款，不論是重大疾病險或是癌症險，針對癌症的定義已全面統一，不再存有差別：即不再有買A公司保單獲得理賠、買B公司保單卻不理賠等理賠爭議。