「你不理財？財不理你！」告別月光族從做這6件事開始

溫蒂原本是個月光族，她讀到我的專欄，告訴大家銀行帳戶裡必須至少有500美元(約13,861元新台幣)，這筆錢足以避免跳票被銀行收費、不必再去找發薪日貸款機構，而且能支付大部分較不嚴重的緊急情況，這樣你就不會累積卡債。

「我認為這是很好的建議，然後我決定減少那個月的支出，並存下500美元，」溫蒂在信中告訴我。「我發現自己浪費了多少錢後，下個月又存了500美元，然後一直持續。」

有幾個月，她可以存的錢更多。意外的牙齒治療和汽車修理，這些原本會令她感到壓力的意外支出，現在都不會讓她的財務失控。「我現在存了12,000美元，我把這筆錢用來支付第一間房子的頭期款，我從來沒想到會有能力買房子。」溫蒂從加州河濱市的來信這麼說。「謝謝妳，妳改變了我對金錢和支出的看法，改善了我的生活品質。」

任何人只要有足夠的決心，都有辦法存下500美元。儲蓄這件事，會改變你的人生。雖然500美元看起來沒那麼多，但是這筆錢足以支付不少真正的緊急事件，例如修車、保險不支付的金額、更換壞掉的家電用品。就算意外的支出超過500美元，至少可以減輕一點你的壓力。如果你想要存下這500美元，以下是一些建議：

●利用你的退稅金。退稅支票通常超過2,000美元，所以大部分的人會有足夠的錢存入緊急基金。如果你沒有收到退稅金或是已經花掉了，你還是有很多選擇。

●試著一個月不要買東西。MSN Money的〈你的財務〉留言區，有幾則貼文都嘗試過這個實驗，而且很多人很驚訝的發現，若一個月只買必須品，省下的現金很可觀。如果你在30天內自備午餐帶去上班，不要外食、不要購物，你會發現自己朝著存下500美元的目標進步了很多。

●變賣物品。你可以嘗試車庫拍賣、寄賣行和線上拍賣網站，例如eBay或分類廣告網站，或者Craigslist。你能在Half.com或Amazon.com把書賣掉。把你籌到的錢馬上存起來，不然你就會花掉。

●省下小錢。許多讀者說他們一年下來省了好幾百美元，甚至和孩子把省錢變成一種遊戲。

●檢視你的帳單。如果你還沒這麼做過，一定要查看帳單上還有什麼可以省的錢。取消訂閱昂貴的電視頻道，或是完全取消付費電視，可以省下一大筆錢。電話帳單通常有很多可以節省的項目，包括插撥或昂貴的語音留言系統，或者你可以取消室內電話，用手機就好。或者如果你有使用高速網路，可以考慮換成數位電話服務，或是網路撥打服務，例如Vonage或Skype，可以省更多錢。把你省下的這些錢存到銀行帳戶裡，舉個例子，如果你的手機帳單省下10美元，每個月就能多存這麼多錢。

●把存錢變成自動化。設定從你的支票帳戶，固定電子轉帳到儲蓄帳戶，要比手動轉帳來得好得多。如果你必須每個月自己手動轉帳，你可能會決定把這筆錢用在別的地方。如果設定成自動轉帳，就能持續下去。

許多月光族無法維持緊急基金，因為他們對緊急的定義很模糊。基本上，緊急事件就是會讓你的生計或是家庭的安全陷入危險的事。

《富有的祕訣－我對金錢必做的10件事》。圖／樂金文化提供

舉例來說，電視壞掉了並不是緊急事件；暖爐壞了，是緊急事件。汽車維修可能是，也可能不是緊急的事件，視你有沒有替代的交通工具而定。如果你一定要開車才能去上班，那麼修車就是動用緊急基金的好理由。如果你可以搭公車一陣子，那就不是緊急事件。定期、可預期的支出不是緊急支出。禮物支出也不是，例如婚禮的禮金、度假和生日支出。

釐清什麼才是真正的緊急狀況，並制訂何時可以、何時不可以動用的規則，能幫助你更快建立起緊急基金，並且維持到你真的需要使用時。

(本文摘錄自《富有的祕訣－我對金錢必做的10件事》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)