面對人生3大風險 專家教你用3類風險輕鬆防護

一踏入12月，很明顯地感受到冬季的絲絲寒意，根據氣象專家示警，今年冬季發生「反聖嬰」現象機率偏高「氣溫急遽下降，今年的冬季注定很冷！」往年為了避寒，許多人會特地飛往氣候溫暖的國家享受陽光與海灘，不過，今年可能要讓人大失所望了……；受到新冠肺炎疫情的影響，政府極力宣導：在防疫期間，國人應該盡量避免不必要的海外旅行，也確實絕大多數國人依舊很安分守己的待在國內，值此寒冬歲末、疫情仍未停歇之際，加上一年一度即將到來的聖誕節，小花平台提醒，在面對不同的風險時，你需要做的保障準備一定會有所不同，建議及早備妥3大支柱，建構無縫安全防護網。

首先，在面對人生風險時～

正所謂：「你永遠不知道明天或是意外，哪一個先來！」相信這個道理人人都懂，那麼應該如何因應？其實，最重要而且也是最基本的，就是每個人一定不可或缺「壽險」，主要是為了讓被保險人轉嫁「身故（死亡）」的風險，也就是如果被保險人在保險期間內死亡時，就能領到保險金。

一般來說，常見的定期壽險包括：1年期、10年期、20年期及30年期等，而終身壽險則大多是繳納20年保費，就能享有終身（直至死亡）的保障。小花平台保險顧問建議，針對小資上班族或是社會新鮮人而言，不妨考慮保費低、槓桿效益大的定期壽險，如果不幸因為意外傷害事故致成失能、身故時，可以有效換取維繫家人生活花用的保險金。

至於如果要選擇投保終身壽險，則建議優先考量小額終老保險，配合壽險業實施「第6回經驗生命表」，每人最多可以投保3張，保額上限從現行新台幣50萬元提高至70萬元，尤其主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，不僅普遍受到中高齡族群的青睞，也吸引了不少小資上班族或是社會新鮮人的高度關注並主動投保。

其次，在面對投資風險時～

受到國際經濟情勢和新冠肺炎疫情的影響，國內民眾投資風險屬性日益「保守」，說到近來很夯熱賣的投資型保單，其中又以類全委保單廣受青睞，這要歸因於其有最大誘因在於，目前市面上類全委保單幾乎投資績效穩定成長，加上普遍有資產撥回機制，許多人將這筆固定撥回的金額當作額外多了一筆生活零用金可以花用、一種類似「退休俸」的概念，達到保險自用的效果。

另一方面，類全委保單之所以廣受青睞，還有一個很重要的原因就是委由擅長投資的投信團隊進行操盤，省去不少盯盤的時間，讓投資人更輕鬆地參與市場行情。其中，值得一提的是，附保證投資型保單具有身故保證保本機制，利於資產傳承，不論投資績效，身故至少有給付總保費的「保本」保證，無需擔心保費有去無回，也能保全資產傳承給子女。

最後，在面對投資風險時～

在新冠肺炎疫情的影響下，造成股市匯市波動加大，無形中也加深了投資型保險商品的高風險特性，小花平台保險顧問特別提醒，此類商品並非人人都適合，帳戶價值因著投資績效起伏而隨時會有變化；不過，如果以投資型年金險來說，因為具有累積資產的功能，可以讓保戶將個人帳戶累積的價值轉換為年金，部分保單提供有保證領取15年或是20年，有助於累積退休資金。