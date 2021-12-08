日額型VS.實支實付保險哪種好？教你2點思考這問題

「今年冬天會很冷！」國內氣象專家紛紛示警：鑒於世界各國氣象機構相繼提出今年冬天可能發展成「反聖嬰」的趨勢，恐讓冷高壓更加活躍，因此相較於往年，今年的冬天注定很冷。才剛入冬沒多久，據新聞報導，日前國內一名60餘歲男子與友人相約吃薑母鴨，豈料在飽餐一頓後、才走出店外沒多久突然倒地，隨即緊急送醫被診斷為主動脈剝離，醫師驚呼：「他的心臟血管都已撕裂開來～」，最後經過10餘個小時的手術卻仍回天乏術……。

據了解，該名男子本身是心血管高危險患者，不僅患有高血壓、高膽固醇，重點是相關數值平時並未控制得很好，才會在一飽口福的同時，連自己的命也給賠了進去……；據稱該名男子被送至醫院時，一量血壓已飆到220mmHg，再經電腦斷層檢查判讀為致命率極高的主動脈剝離，也因此發生這樣的憾事！

「主動脈剝離」血管一縮一放＝致命危機

心血管疾病每每與天冷低溫畫上等號，與氣溫變化、血管一縮一放的反應不無直接的關係，當氣溫下降時，血管會收縮、血壓也跟著升高，接下來如果再進食一些熱湯或是酒類等，血管一下子又擴張開來，同時也降低了血壓，就這樣血管劇烈地擴張與收縮、一縮一放來回之間，不啻對於心臟造成嚴重的負擔，更甚者或許致命。

專科醫師針對主動脈剝離提出日常保健建議，最重要的還是要有漂亮的血壓數值，每天應該在固定時間測量血壓，最好在早上起床後、吃早餐前並休息5分鐘再測量血壓，如果收縮壓和舒張壓高過140／90mmHg，就可以判定為高血壓，除了平日以藥物控制外，尤其是要養成均衡飲食好習慣，加上戒菸戒酒且生活作息規律，才能真正有備無患、做到防患未然。

以上述案例中的該名男子、60歲算是中年人，但是如果你認為主動脈剝離只會發生在中老年人身上，那你就錯了！

還記得國內藝人黃鴻升（小鬼）年僅36歲即是因為主動脈剝離造成血管阻塞致死，再回溯更早之前高以翔因為心源性猝死、年僅35歲「英年早逝」震驚各界，至今仍記憶猶新，兩人年齡僅相差1歲，致死原因都與心血管問題有直接的關係，太多的巧合讓人不寒而慄，也無法不正視心血管疾病之於年輕人的威脅，其實並不亞於高好發的中老年族群。

根據衛福部最新統計指出，近年來國人35歲至54歲的急診就醫人次中，心血管疾病發生率平均增加了近8成左右，這個在過去被認為是老年人「專利」的疾病，今天年輕化趨勢日益嚴重，許多人甚至在發病的當下，仍不知道自己的心臟出了問題；一般來說，在沒有任何徵兆的情況下，病患可能在入夜到深夜之間，突發劇烈的胸痛和背痛，甚至當場倒地昏迷「一倒下就要命！」。

說到有心血管疾病該如何買保險？小花平台保險顧問建議，除了日額型醫療險和實支實付型醫療險必不可少外，最好同步考量重大傷病險或是失能扶助險「3者相輔並用之，打造全方位防護罩！」

日額型vs.實支實付型哪一種醫療險較佳？

首先，說到醫療險該怎麼選擇？日額型和實支實付型買哪一個好，還是兩個都要買？考量今天無論是生病或是意外，住院天數都限縮，加上健保不給付的自費醫療負擔愈來愈重，不少人認為「有實支實付型醫療險就好了，其實不太需要日額型醫療險……」，但是這樣的觀念是對的嗎？對此，小花平台保險顧問提出以下2個思考點：

其一、與其說日額型醫療險跟不上醫療時代腳步，倒不如換個角度思考：「它的存在目的主要讓保戶在住院期間不必擔心費用負擔，出院後也能安心靜養，更無須擔心收入短少而急於返回職場。」

其二、再老生常談一下，沒有所謂的最好的險種，只有最適合自己的險種，想要做好完善的醫療保障規劃，唯一不二法門先釐清自身保險需求和保障缺口後，再著手打造最適合自己的醫療險組合。

7.1起，重大傷病險不再「限卡理賠」！

其次是近來討論度很高的重大傷病險，自今年7月1日起，重大傷病險放寬理賠依據，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，未來只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，兩者取一項就能理賠。

重大傷病險標榜只要保戶取得「重大傷病卡」，就可以一次性獲得理賠金，並對應於現行健保政策的重大傷病規範，像是癌症、自體免疫性疾病及慢性精神病等常見疾病，都在保障範圍內，加上理賠條件簡單易懂，近來成為國人熱門投保的險種之一。

最後，小花平台保險顧問並強調，重大傷病險的重要性可說是與日俱增，不啻可視為「一人一張必備的好保單」，建議愈早投保愈好、投保額度在新台幣100萬元以上；另外，經側面了解，只要有疾病發生的事實，目前在醫療院所申請診斷書或是相關證明文件的流程都相當方便，幾乎申請當天即可拿到，甚至比申領重大傷病卡還要更為簡便、快速。