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90萬積蓄全沒了！他玩虛擬貨幣慘遭駭客入侵 「兩疏失」血本無歸

聯合新聞網 / 綜合報導
虛擬貨幣示意圖。圖／Ingimage
虛擬貨幣示意圖。圖／Ingimage

近兩年來比特幣價格水漲船高，不少民眾想靠虛擬貨幣翻身，卻容易忽視了其背後包括匿名性、跨國性等衍生出的高風險。一名25歲網友在臉書分享自身慘痛經驗，表示接觸虛擬貨幣近一年，日前卻遭駭客入侵，市值達90萬的積蓄一夕全沒了，也提出自己在投資上的疏失，以此警示所有投資人。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，自己日前在使用 MetaMask 錢包（俗稱「小狐狸錢包」，為儲存虛擬貨幣的線上錢包）遭駭客入侵，由於加密貨幣是浮動的，詳細金額難以估計，恐造成70至90萬元的損失。

原PO表示，自己平時非常警惕，不隨意進入釣魚網站、電腦定期掃毒等，但某天卻發現錢包中的加密貨幣遭駭客轉為他種虛擬貨幣、以不同網站分兩筆匯出。原PO事後反省認為犯了兩疏失：一、把所有錢都統一放在一個籃子（意指錢包）二、沒有使用硬錢包（冷錢包）儲存虛擬貨幣，也發現國外早有許多網友發生過同樣案例。

然而託管貨幣的線上錢包僅需12個英文字母即可登入，在 MetaMask 登入及轉帳也不會留下任何IP，因此原PO可能求助無門，找回這筆積蓄的機率極低。

根據《維基百科》介紹，隨虛擬貨幣蓬勃發展，因應不同的使用情況也發展出不同類型的錢包，常見可分為「熱錢包」（線上錢包）及「冷錢包」（離線錢包）兩種類。熱錢包可將虛擬資產儲存於瀏覽器、手機APP上，雖然方便性高、容易操作，安全性卻較低；冷錢包則需藉由類似USB的硬體設備儲存虛擬資產，只有進行交易時才會連網，大大增加了其安全性，但較不方便操作，且硬體本身價格也不低。

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