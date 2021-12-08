莫急莫慌莫貪心...韓國頂級操盤手分享16個正確投資心態

股票市場絕對不會平白無故送錢給我們，即使是高手，也都有過情緒失控、壓力爆棚，以至於交易徹底亂套的經驗。然而，無論擁有再怎麼神乎其技的操盤技巧，最後還是得面臨同樣的問題：當交易不順的時候，該怎麼調適心情？

讓韓國歷戰二十一年，千錘百鍊的股海常勝軍金亨俊，來告訴股票投資人在險峻的股票市場裡，要成為最後的少數贏家，應該要有的正確投資心態與觀念。

｜投資心態 1｜投資股票要用閒餘的資金

股票市場是一著急，就會成為輸家的遊戲，也就是說，如果欠債導致內心焦急的話，就會落入一個無法致勝的狀態。請務必記得，欠債的瞬間，你的人生就會往破產邁進。

｜投資心態 2｜沒有合適的股票就休息吧

當沖交易，讓人會有一種每天都必須賺錢的壓力。在沒有看到自己想買的股票，卻又是堅持要交易的話，就會發生虧損。

｜投資心態 3｜在股票市場要謙虛

如果哪天交易時，突然賺到一筆鉅款，我們就會產生「原來投資股票這麼簡單，現在我也可以輕輕鬆鬆賺大錢」的想法，但是這種時候通常發生虧損的機率就會增加。愈是賺錢，就愈要在股票市場裡保持謙虛。

｜投資心態 4｜等賺到某個程度之後，可以將獲利取出，轉到比股票市場安定的地方理財

股票是高風險資產，可能大賺也可能大賠。想要從一億韓元賺到十億韓元，我們需要創造 1000％ 的報酬率；但是從十億韓元跌到五億韓元，卻只是 50％ 的虧損。股票想要上漲不容易，但是下跌卻是一瞬間的事。

｜投資心態 5｜留倉時，絕對不使用槓桿（只使用約30％的股票資本額）

留倉千萬要當心，股票結束後，隨時可能傳出利空消息，這種時候如果把槓桿開到最大，很可能一瞬間就會賠掉一半。

｜投資心態 6｜短線交易要選成交量及成交金額高的股票

｜投資心態 7｜交易方法需要不斷改變

股票市場就像是一個會動的生命體，當自己的交易方式在某天已經不適用的時候，就要懂得靈活變通，如果一直固執己見，很容易就發生虧損。身為股票投資人，身段必須要柔軟。

｜投資心態 8｜把小道消息當作耳邊風

小道消息會傳到一般人耳裡，只是為了墊高股票的成交量。

｜投資心態 9｜小心報導大漲的新聞

偶爾新聞會出現，「某支特定股票會大漲」這種聳動的標題。但是看到這種新聞跟著入場，股價上升的機率卻不到20％。如果你想買這種小道消息股，還不如等到利多的消息出現時再進場，這種時候股價上升的機率還有 50％。

｜投資心態 10｜不要貪心

人是貪婪的動物，所以有時候我們會出現連自己都克制不了的貪念。當我們在過度調整（Overshooting，商品或金融市場的價格，瞬間飆升又瞬間下跌的現象）狀態下進場時，往往會因為股價崩盤不忍停損，最後導致鉅額虧損。我每次進入股市時，都會努力叮囑自己，不要貪心。

｜投資心態 11｜休息也是一種投資

如果盤面過於混亂或是股票處於熊市，暫時休息一下也無妨。股票一年三百六十五天都開著，遇到這種時候休息一下再出發，有時候反而會有更好的結果。

｜投資心態 12｜為自己的投資負責

「這支股票以後真的會漲五倍，這間公司真的很不錯！」不管你是透過網路或是從友人身上，應該都聽過類似的言論吧，但聽信這些話虧損後，卻反而開始怪罪別人。以我來說，不管是從誰身上聽到這種話，我都會先自行分析後再買進，絕對不會盲目瞎買。在股票市場上怪罪別人的人，未來將難以成功。

｜投資心態 13｜一定要進行企業分析並確認企業公告

買進股票的時候，大部分的人都不知道這間公司有沒有做過現金增資或發行新股，有很多人會在發行新股時，因為股票數量暴增而蒙受損失，然而這部分的虧損，是只要閱讀企業公告就能夠避免的。再者，可轉換債的資訊，也都一定會被記錄在季報裡。一定要常保企業分析的習慣。

｜投資心態 14｜買進時先想清楚再買

買進之前，先再思考一次買進這支股票時，有沒有遵守自己的原則，這麼做可以降低虧損。

《撼動韓國股市的7大操盤手》。圖／樂金文化提供

｜投資心態 15｜現金就是最好的投資標的

機會對每個人都是公平的，但想像一下如果機會找上門來，你手上卻沒有現金呢？我覺得在韓國股市裡，比三星更績優的股票，就是現金。一定要預留一筆機會來臨時，可以運用的現金。

｜投資心態 16｜任何時間都可以停損

停損不局限於短線交易，就算是透過分析基本面，或公司價值才買進的股票也能停損。如果產業狀況不好，或是股價沒有跟著預期上揚時，也一樣可以停損。在短線交易中，用小額損失取代大額虧損，就等於是賺錢了。

(本文摘錄自《撼動韓國股市的7大操盤手》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)