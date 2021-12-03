瑞典人怎麼辦到的？只訂每周一天「糖果日」讓孩子學理財

前兩周小花平台《心靈補湯》專題：「『世界哈囉日』別忘了一句簡單問候、拉近人際間的心理距離！」一文中提到，每年11月節日除了一般為人所熟知的「光棍節」（11月11日）和「感恩節」（11月25日）外，還有許多新奇有趣但較不為人知的節日，本周小花平台《專題報導》想與讀者分享在每年11月3日的「世界糖果日」，你可能感到很驚奇「吃糖果還有特別的紀念日啊？」是的，就是一個這麼可愛的節日，甚至在瑞典早在70年前訂有「周六糖果日」，規定不論大人或是孩子只能在星期六才能吃糖果，儘管沒有明文規定，也不是什麼古老的歷史傳說，卻被奉行為一種幸福的儀式，尤其令人驚奇的是，透過這個節日，竟可以讓孩子學會理財，到底是怎麼做到的？一起來看看！

從單純買糖果到每周思考預算「要花多少錢買糖果？」

不說你可能不知道，瑞典是歐洲最大的糖果消費國和生產國之一，瑞典人是有名的愛吃糖果，一個瑞典人每年可以吃上17公斤的糖果，這是一個相當令人吃驚的數字……；不過，在瑞典有個不成文的規定，孩子只有到了星期六才可以吃糖果，每到這一天許多家庭都會開開心心地去商店買糖果，好好享受每周一次的糖果日。

據了解，瑞典「周六糖果日」的由來，是在1950年代時，當時因為經濟前景好轉，一般民眾比較有餘裕「放縱」飲食，偶爾吃些零食點心；那時瑞典政府相關醫療單位建議，考量到吃糖可能引發的蛀牙問題及其延伸的可能對健康的危害，提出最好每周只吃一次糖果就好……，自此久而久之就成為今天「周六糖果日」的傳統。

根據英國廣播公司（BBC）報導觀察，瑞典「周六糖果日」這個節日的好處除了吃糖不需特別擔心健康拉警報外，每周一次的糖果日對於絕大多數的孩子來說，是勝過一切的「大事」；每每引頸期盼這一天的到來，透過每周一次的糖果採購，逐漸演變為孩子每周思考預算該怎麼分配採購品項「要買多少哪一種糖果、需要花多少錢？」

也正是因此，瑞典的孩子從小就會為了買糖而存零用錢，自此養成理財好習慣；舉例來說，瑞典的家長在孩子還未讀小學時，就為他們在銀行開戶並辦卡，同時固定每周存入瑞典幣20克朗（約合新台幣65元），孩子就用這筆錢作為規劃每周糖果日的支出。

教孩子用零用錢買糖果 養成儲蓄好習慣

根據瑞典銀行的一項調查指出，約有7成左右的瑞典家長每周或是每個月給孩子零用錢，其中絕大多數的家長會與孩子約定大致的用途範圍：從最初將拿到的零用錢全數用來買糖果、再到後來慢慢懂得存錢的重要性，除了每個星期六買糖果外，也拿來買其他平時想要的東西，這樣無形中增加存錢與理財的動力。

孩子自小從買糖果開始學習如何分配零用錢，並慢慢懂得儲蓄的重要性；等到年紀愈大時，零用錢的數量也隨之增加，一旦想要的東西愈來愈多時，自然需要自理的項目也變多，諸如：與同學相約吃飯、看電影、去遊樂園玩……等；再往後到了青少年時期，許多人會選擇打工賺零用錢，有更多的機會使用到銀行帳戶或是信用卡，此時正是學習如何善用金融工具理財的好時機。

從小養成儲蓄的習慣到底有多重要？根據瑞典銀行統計，絕大多數家長認為，孩子有存下零用錢的習慣，這要歸功於從小就教育孩子管理零用錢的觀念，被賦予更多責任分配自己的零用錢「去向」：花出去或是存起來？

如前文所述，小編也認為，從孩子都喜歡的買糖果這個行為著手進行親子理財教育，不失為一個既簡單又有效率的入門初體驗。因為是自己感興趣的事情，即便面對錯誤或是失敗，願意不斷學習、修正及嘗試各種解決方法，也都能有不錯的理財成效。

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