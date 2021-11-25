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他猶豫該先加速還「學貸」還是買「機車」 眾網友給答案

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣騎機車方便，一名網友猶豫「該買新機車還是先還學貸」，網友紛紛勸他「學貸慢慢還」。示意圖／ingimage
台灣騎機車方便，一名網友猶豫「該買新機車還是先還學貸」，網友紛紛勸他「學貸慢慢還」。示意圖／ingimage

出社會要面臨許多開銷，每一筆錢都得精打細算。日前一名網友在猶豫，要先拿存款繳學貸，還是先把老舊的機車汰換。對此，網友多半勸他「買便宜一點的新車，學貸可以慢慢還」，認為機車先換新才能保障生命安全。

一名網友在PTT表示，他現在存款有15萬元，學貸剩下26萬元要還，每個月繳5000元，但他的機車已經老舊了，經常故障，想買一台10萬元的新機車替換。為此，他上網詢問「大家會建議先一次把學貸還完，還是牽一台新機車比較好？

文章曝光後，網友回答一面倒，建議他「可以買便宜一點的機車，5-6萬元的就很好用了，不用買到10萬的」、「機車5、6萬就很好用了…你很有錢嗎」、「我記得有6萬的機車」、「機車10萬太多」。還有人分析「機車先買吧！這跟人身安全有關的先處理」、「如果收入穩定的話，就可以買機車，機車購買可以分期，部分店家還能零利率」。

許多人認為「買5萬元的機車，學貸慢慢還就好」，如果一次繳完學貸，突然有急用就拿不出錢了，「學貸那麼多，代表你家庭跟你自己經濟都不佳，多留點錢在身邊不是比較好嗎？」不過也有網友認為，如果可以改搭大眾運輸工具上班，那連機車都不用買，把錢留著做別的事情更好。

學貸 機車族

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