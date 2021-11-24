盡興狂買單身嗨！未婚族別忘投保3重點、創造額外金流難不倒你

一年一度的「雙11」年度促銷活動剛過，說這個節日是全球狂歡節一點也不為過，一拖拉庫的超級優惠折扣更勝於周年慶，今年你是否也陷入電商的誘惑陷阱裡、荷包大失血？小編身邊有許多單身朋友和同事，每逢此時一定「共襄盛舉」，大買特買、花錢毫不手軟，甚至還不到月底就已經捉襟見肘了，只能吃泡麵、麵包度日。站在他們的立場，多數人認為自己一個人無牽無掛，想吃就吃、想買就買，錢再賺就有了……；這種看似豁達的人生觀，殊不知可能因此淪為「下流老人」，沒有存款又老來無依，小邊都忍不住要提醒他們：單身族反而更要思考晚年時真正的依靠是什麼，同時及早做準備、超前部署自己的退休生活，才能有機會樂享單身晚年。

盤點單身未婚族投保3重點及最需要基本險種

隨著國人愈來愈晚步入婚姻，以往被視為適婚年齡的25歲，到了今天竟在網路上被討論是「早婚」，女性適婚年齡不斷延後，從內政部初婚平均年齡來看，男女皆為30歲以上，意味著國人大多在30歲以後才步入婚姻，而這個年齡段落也就是所謂的「7年級生」。

根據內政部最新人口統計資料顯示，國內30至39歲未婚人口約有158萬人、約占該年齡層的45％，意即台灣的7年級生有近半數依然未婚。據了解，7年級生單身未婚的主因仍脫離不了現實經濟問題，女方希望男方有一定的經濟水平，而男方也期待女方的薪水不要低於自己太多。

針對單身未婚族的保險保障規劃，小花平台多以專文深入剖析並提出中肯投保建議，其實不外乎就是幾個重點，包括：定期險優於終身險、先保損失大再保損失小、依風險輕重緩急做考量等，「多買擔心經濟負擔過重，少買又怕保障不夠」，最重要的是在有限的預算下、把錢花在刀口上，先把個人風險保障顧好了，再進一步思考如何理財吧！

其中，小花平台保險顧問建議，依風險輕重緩急考量重大風險保障項目，以壽險、意外險、實支實付型醫療險、日額型醫療險、癌症險及重大疾（傷）病險等為優先考量，等到行有餘力後，再來考慮現代的長壽問題、如何有效轉嫁風險，保障未來10年、20年、30年的退休生活無虞。

除此之外，小花平台保險顧問也呼籲單身未婚的7年級生們，可以同步考慮近來在投資型保單中頗受到廣大消費者青睞的「類全委保單」，強調以「退休俸」概念滿足各人退休規劃與資產傳承需求，同時也能更輕鬆的參與市場行情。

所謂的「類全委保單」，有異於一般投資型保單由保戶自行選擇連結投資標的，最大的特點除了委由專業經理人代為操盤、省去了不少盯盤時間及挑選投資標的麻煩外，尤其具有現金撥回機制，可以為自己創造額外的零用金，即便是手頭沒有太多資金的單身未婚族或是小資族也能輕鬆入手；換句話說，你我及一般人都可以請人代為操盤投資理財。

最後，鑒於目前市面上「類全委保單」眾多，小花平台保險顧問特別提醒，民眾在挑選此類保險商品前，除了檢視自身財務規劃和風險承受度外，也要睜大眼睛選擇績效良好、評鑑優良且具有一定規模的保險公司及專業投資團隊，以免個人權益受損也能獲得較有品質的保障。