解析台灣人口「生不如死」3警訊 提早計畫用保險轉嫁人生風險！

眾所周知，台灣年輕人因為養不起、不敢生，生育率已掉到了全球最低，即便政府陸續推出育兒津貼、托育補助等鼓勵生育優惠政策，甚至補助翻倍再加碼，但是能不能提高生育率卻很難說……。根據內政部公布最新統計資料顯示，今（110）年1至9月全國出生人數僅有11萬2,470人，比起去（109）年同期減少近7,000人，再對照於全國的死亡人數還比出生人數多了2萬餘人，依此計算方式，如果到今年年底出生人數沒有大幅提高，可能再刷新全年出生人數的「新低」紀錄，著實令人堪憂！

不想生、不敢生…台灣人口「生不如死」警訊有3原因

其實國人生育率逐年降低，從近來「國慶寶寶」熱潮退燒特別有感！往年「國慶寶寶」一年比一年還要多，除了生日（10╱10）好記外，生日就是國定假日，也更添一分喜氣。不過，隨著年輕人生育意願低落，國慶日不再瘋剖腹產、一般民眾也不刻意想生「國慶寶寶」了，如今台灣逃不了「嬰兒荒」現象，淪入「生不如死」人口衰退的警訊。

除了年輕人不想生、不敢生外，造成今天台灣人口「生不如死」大致有下列3點原因：

其一、國人結婚率年年下降，加上已婚夫妻愈生愈少，致使出生率始終不見起色。一般來說，生育率下降到一定的程度，就會處於較低的水平，也就是如果第1胎太晚生、很難再催生第2胎，生育率自然也就不斷往下掉，尤其今天台灣女性普遍晚婚晚生，想當然耳，新生兒出生人數將繼續不斷創新低中。

其二、除了出生率低影響總生育率外，一般華人「先結婚後生子」的傳統觀念，也會影響新生兒出生人數，反觀國外非婚生子女比例就高得多，像是法國非婚生子女占所有新生兒數量的60％，每10個新生兒中就有6個是非婚生子女；相對於在台灣，新生兒出生人數的增減，取決於結婚對數的多寡。

其三、自新冠肺炎疫情爆發以來，更是讓許多人打消生小孩的念頭，年輕人經濟條件普遍較不寬裕，加上疫情期間居家辦公，許多人因此家庭收入銳減，即便想生也不敢生，出生率也不是依靠政府補助就可以挽救的；事實證明，各縣市擴大生育津貼幅度，生育率卻持續下跌，去年更創下近10年來新低。

高齡產婦逐年增加 建議及早善用保險轉嫁人生風險

去年台灣出現「生死交叉」，出生人數16萬5,249人、死亡人數17萬3,156人，死亡人數「首度」超越出生人數，正式進入人口負成長；專家推估今年出生人數可能跌破16萬，因此今年恐面臨「16萬名新生兒保衛戰」。

有關台灣超低生育率的迷思與現實，先前小花平台從保障角度深入分析，台灣超過35歲生產的高齡產婦比例逐年升高，生養孩子除了經濟上的考量外，更需要注意的是，產婦高齡化相對提高新生兒罹患先天性重大殘缺的機率，建議有計畫懷孕的準爸媽們，最好提早為自己與孩子做好完善的保障規劃，輕鬆用保險來轉嫁人生風險。

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