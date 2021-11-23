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虎豹潭意外掀未滿15歲投保爭議 金管會拍板：不合規定保單就下架！

聯合新聞網 / 小花平台保險+
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上（10）月中旬新北市雙溪區虎豹潭發生6死落水意外，其中有4名罹難者因為尚未年滿15歲，針對其投保的意外傷害險和旅平險只能退還部分所繳保險費，引發外界不小爭議；對此，金管會日前緊急要求國內承保的保險公司基於企業社會責任，除了依現行條款規定，被保險人年滿15歲前死亡者，需給付喪葬費用新台幣61.5萬元外，另也提出將全面檢視保險公司現售的意外傷害險和旅平險，「如果依現行條款規定，15歲以下身故只能退還所繳保險費者，將全面下架！」

金管會拍板4大方向「不合規定保單暫停銷售、下架！」

據了解，金管會保險局日前召開會議拍板，針對此類「不符合規定保單」明定4大方向：

一是要求未來意外傷害險和旅平險如有承保15以下兒童，必須讓保戶明確知道：依現行條款規定，被保險人滿15歲前死亡者，需給付喪葬費用新台幣61.5萬元，又或者只是單純提供意外醫療保障，不過一般來說，市面上很少有這類保單。

二是如果同一被保險人在其年滿15歲前買的壽險或是意外傷害險等身故保額需加總合計，如果超過規定的61.5萬元，保險公司應該主動告知保戶，讓其選擇身故時退還所繳保險費或是不再額外投保，建議在此部分新增保戶權益確認書，以免衍生不必要的爭議。

三是針對被保險人於99年2月3日以後投保的意外傷害險和旅平險，如果在去（109）年6月以後不幸因為意外身故且年齡尚未年滿15歲者，都應該給付喪葬費用，對於還沒有給付的保險公司則最晚需於今（110）年底前補付。

四是壽險公會在此次會議結束後，需研擬一套完整的配套方案並交至保險局，待保險局核覆後的7日內，凡是不合規定的意外傷害險一律暫停銷售甚至下架，需重新設計。

▌原文出處：

虎豹潭意外》未滿15歲投保引爭議，不合規定保單將下架！

保險 保單 金管會 旅平險

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