得存4千萬！台積電工程師嘆「45歲退休難」 網曝1做法有機會

台積電在全球半導體產業占有舉足輕重的地位，更有著「護國神山」的稱號，是許多人相當嚮往進入的公司。不過近日有位自稱是台積電工程師的網友透露，由於工作相當高壓，實在很難撐到50歲，並好奇問道「有多少人能45歲退休？」話題引發熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，他目前36歲，在台積電擔任32職等的資深工程師，但他認為，在台積電除了每天壓力相當龐大之外，若沒有升到副理以上的職位，很難持續做這份工作撐到50歲以上。

他進一步透露，自己有2個孩子要養，還得負擔每個月3萬元的30年房貸，加上買車養車和基本生活開銷，一年的花費大約120萬元，以這筆數字來看，如果想在45歲時退休，至少要有4000萬的存款才足夠，且無法應付臨時需要的大筆支出。

面對巨大經濟壓力，原PO好奇詢問「究竟有多少人能在45歲退休？」隨後網友紛紛回應「整個科技業能45歲退休的我看小於千分之一吧」、「40歲還沒離職的大概也不會走了」、「45歲存4000萬加養小孩和房貸，根本別想退休」、「想太多，很多工程師做到老」、「很難，除非有特別際遇」等，認為就算從事較高薪的科技業，要45歲就能退休並不容易。

不少網友則認為，唯一可行辦法就是積極理財「用錢滾錢」，留言「能退休一定是靠投資，錢滾錢才會快」、「 學一下投資吧，沒投資就別想提早退休了」、「現在投資才有可能退休，領薪水要存到4000萬沒那麼容易」、「我在台積電待了十年，一進公司就努力投資，現在每年被動收入100萬，準備登出」、「所得高加上節流，再去投資才有機會」。