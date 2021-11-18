如何用小預算抬身價？退休族、高齡都可買這款保單

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聯合新聞網 / 好險有小琪
台灣人口城高齡化、少子化發展趨勢，因此政府推出「小額終老保險」。聯合報系資料照片
台灣人口城高齡化、少子化發展趨勢，因此政府推出「小額終老保險」。聯合報系資料照片

70歲的阿哲有兩個兒子，老二早早離家不聞不問，他放心不下薪水少、卻十分孝順的老大。「我死了怎麼辦？老大去哪籌我的喪葬費、他的生活怎麼辦？」阿哲的擔憂反應一些人的共同心聲，其實透過投保「小額終老壽險」，並指定身故受益人為老大，可以解決他的擔憂。

在介紹小額終老壽險前，得先理解什麼是壽險？壽險是指被保險人身故或完全失能時，保險公司給付身故保險金或失能保險金給受益人。壽險核心是「留愛不留債」，讓還活著的家人，或自己在乎的、要照顧的人在負擔喪葬費用、續存的家庭必要支出時，不至於氣喘吁吁。

而國人壽險保障明顯不足，壽險公會109年統計顯示，平均每戶家庭消費支出82.9萬元，但台灣人身故給付每人平均190萬元。換句話說萬一發生不幸，國人平均壽險保障只夠支應家人2年基本生活費。

「高齡投保保費很貴呀」、「終身壽險不便宜」、「我有點輕微體況可能被拒保」，這些都是許多人不敢規劃終身壽險的理由，政府推動的「小額終老保險」正是為了解決以上難題。

台灣人口高齡化、少子化的趨勢，讓政府推出「小額終老保險」、現行規定每人每張保單可規劃最高70萬終身壽險的保障，最多可買三張。換句話說被保險人身故或完全失能時最高可擁有合計210萬元的保障，有些保險公司的商品甚至可在小額終老壽險下附加定期意外險、健康險或防癌險等保障。

小額終老保險有以下特色：

1.保障終身

2.低保費：相較其他同類型壽險，保費便宜1至2成。

3.高齡可投保：投保年齡最高可到84歲，各家規定略不同。

4.投保門檻低：體況要求較寬鬆，有些保險公司免體檢。

基本上所有族群都可以投保小額終老保險，特別適合預算有限、但家庭責任重大的三明治族；或準備退休、已退休的中高齡族，可提前幫自己規劃身後要留給家人的「愛」的基金。

各家保險公司推出的小額終老保險架構略有不同，可到中華民國壽險工會的「小額終老保險專區」查閱。

補充說明：投保小額終老保險第三個保單年度內，若被保險人身故或完全失能時，身故保險金或失能保險金改給付「已繳保險費總和」的1.025倍。

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