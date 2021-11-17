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國人買保險偏好「生前就領」 保單解約金4277億元創新紀錄

聯合新聞網 / 小花平台保險+
圖／小花平台保險+
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以往我們買壽險保單多是為未知的未來預做準備、一種「未雨綢繆」的概念，一旦我們因為疾病或是意外不幸身故時，有一筆保險金留給家人使用……；不過，時移世易，今天有愈來愈多民眾買保險想要在自己還活著時，將保險金領出來花用，像是有些壽險保單有附加生前需求保險金給付條款，將原本約定被保險人往生後，由保險公司給付的人壽保險金，提前於生前給付。

附加「生前需求給付」 被保險人生前享用死亡理賠

值得注意的是，這項彈性運用保險金附加條款的重點是，享用給付的並非受益人、而是被保險人，當被保險人罹患重症時，因為提前領到一次給付的壽險保險金，經濟頓時寬裕不少，除了可以享有較好的醫療品質外，也能無後顧之憂地進行療養。針對此一趨勢，不難看出有愈來愈多民眾買保險想要活著時領出來花用，不想留給家人或是子女。

根據保發中心最新統計數據顯示，今（110）年上半年國人保險總給付金額共計新台幣9,634億元，其中光是保單解約金就高達4,277億元、占比44.39％，創下史上同期新高紀錄，另外訴求「年年還本、月月領」的生存還本金1,445億元，大幅超越去（109）年同期約有2成左右，如果依此進度繼續累計，雙雙可望再衝新高。

據了解，提出解約的保單大多為一般傳統型壽險或是利變型壽險，以利變型終身壽險為例，其訴求繳費6年期滿就保證「保本保息」，因此許多保戶不等保單到期就提早解約出場。另一方面，近來很受民眾青睞的還本險，除了基本的身故保障外，尤其主打年年給付、每年定期給予生存還本金，光是今年上半年給付就高達1,445億元，這幾年給付增速相當驚人。

一般來說，壽險保單給付除了前述的解約金和生存還本金外，還有滿期金及死亡給付等，其中不論滿期金、解約金或是生存還本金，被保險人生前就能領取，據保發中心統計，今年上半年依此3大給付項目，保險公司已給付保戶高達7,694億元，占所有給付總額將近8成，顯見絕大多數民眾買保險想要活著時領出來花用，不想留給家人或是子女。

▌原文出處：

國人買保險偏好生前就領…保單解約金4,277億元新高紀錄

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