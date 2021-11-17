金融市場再現新鯰魚？「純網保」可望在今年底前拍板定案！

繼「純網路銀行」（簡稱「純網銀」）於去（109）年下半年開業之後，「純網路保險」（簡稱「純網保」）可望於今（110）年年底前拍板定案，一般預期可能為國內金融市場掀起一股新的「鯰魚效應」。（所謂的「鯰魚效應」是指透過引入強者，激發弱者變強的一種效應。）

日前金管會主委黃天牧在立法院財委會答詢時承諾，今年底前會確定是否開放設立「純網保」公司，同時也提出決定開放與否需具備的3個要件：其一是必須要有投資方；其二是未來商業模式必須與現行保險業網路投保方式不同；其三是必須要確立未來執行的可行性，以免發下執照卻無法執行。

眼見與台灣鄰近的香港，截至去年發出4張「純網保」執照，台灣也將於今年底前確定是否開放設立「純網保」公司；對此，黃天牧強調，針對是否開放保險加速數位化或是「純網保」公司，最重要的關鍵除了前述必須具備的3個要件外，還要能提供更多有保險需求的民眾，可以最有效率的方式買到真正需要的保障。

據了解，如果依照金管會的規劃、於今年底前拍板定案是否開放設立「純網保」公司，最快也要到112年才能見到「純網保」公司的成立。另一方面，在保險加速「數位化」方面，有關網路投保的審查基準及作業準則，金管會將於近兩個月內提出，其他還有開放財產保險商品採負面表列方式應注意事項等，也將於近期盡快簽核。