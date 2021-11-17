保險規劃沒問題？教你5重點「替保單做健檢」 及時填補保障缺口

每年到了11月，令人直接聯想到的不外乎像是「光棍節」（11月11日）、「感恩節」（11月25日）等為人所熟知且會大肆慶祝的節日，其實在11月，還有許多新奇有趣但較不為人知的節日；其中，11月21日是「世界哈囉日」（World Hello Day）、很可愛的名字，又名為「世界問候日」，在這一天別忘了逢人送上一句簡單的問候，可以拉近人與人之間的距離。不過，許多人可能不知道這個表面上是個愉快輕鬆的日子，其實背後意義深遠，出自於對一場嚴重大規模戰爭的回應。

與心靈溫柔對話、架構保障，讓自己無後顧之憂！

說到這個節日的由來，起源於1973年中東地區爆發嚴重的大規模戰爭「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War），由兩名美國學生為表達「應該用溝通解決爭執而非武力」的觀念，同時希望將此觀念傳達給世界各國領袖，他們主張慶祝此一節日的方式，至少在這一天主動與10個人打招呼、say「Hello！」，藉以縮短與他人的心理距離。

相信對於大多數人來說，近兩年因為新冠肺炎疫情大爆發，世界各國陸續全面或是局部封城，加上許多超乎想像的事不斷上演……，令人不禁感嘆：「這兩年真是不好過啊！」對此，小花平台認為，換個角度想，或許此時正是好好與自我心靈溫柔對話的時刻，不妨趁這個特別有趣的節日「世界問候日」，拉近與他人之間的距離。

小花平台作為專業保險理財平台，首先建議從關心自己、規劃個人保障需求做起，及早訂做專屬個人及其家庭保險保障規劃，具體體現自己對家人的關心與責任，才能無後顧之憂。

小花平台經常在固定的保險專欄提出「先保障好自己，才能擴及保護家人」的觀點，以新手爸媽為例，在幫心肝寶貝投保前，一定要先檢視自己原有的保險保障是否已足夠，還需要哪些補強？不要忘了父母是孩子的主要照顧者，如果父母因為突發事故突然倒下，還遑論什麼要顧及孩子的保障？換句話說，我們每天辛苦的工作，不只是為了家人，也要為自己著想，要先照顧好自己，才有餘力去照顧家人，不是嗎？

其次，從心理學層面來看，多關心身邊的親朋好友吧，「一句簡單的問候語，勝過送上一堆貴重的禮物……」每到歲末年終，小花平台不免要提醒讀者別忘了很重要的保單健診，除了隨時複習自身保障內容，以彌補保障缺口外，另外保險顧問也特別整理出在做保單健診時，需格外注意的5個重點：