保單健診要幹嘛？「3大關鍵」為你省下冤枉錢 跟上保險新潮流

入冬節氣「立冬」甫過，正所謂「立冬補冬、補嘴空」，一般提到立冬進補，都會習慣吃一些麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等藥膳湯品應景，進補暖身以增強體力、恢復元氣，你今年幫自己補身了嗎？小編倒是吃了不少麻油雞和薑母鴨……；不過，在大啖美食的同時，如果從另一個角度來看，冬季的到來也象徵著今年即將步入尾聲，又是新的一年、新的開始。每年到了這個時間，小花平台不忘提醒讀者，又值歲末年終之際，別忘了重新檢視家庭或是個人的保險保障，「是時候做保單健診了，好好除舊佈新一番，用全新的心情告別2021、迎接2022新一年的到來！」

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說到保單健診，可說是老生常談了，相信絕大多數讀者也都了解其重要性，除了可以「複習」手邊的保單內容外，同時還能利用保單健診順便檢視一下有沒有什麼保單純粹是「人情保」？

小花平台保險顧問指出，台灣人愛買保單的程度眾所周知，人壽保險滲透率更是連續數年高居世界第一；不過，卻僅有及低比例的民眾自認為保障充足，其中原因不乏許多人買的是「人情保單」，年幼時由父母代為投保，許多人對於自身保單的保障內容「很不熟」，甚至搞不清楚保了什麼……，因此建議每年定期檢視保單確實有其必要性。

你還不知道保單健診該怎麼做？小編為你推薦由《小花平台》專業保險顧問群提供的線上免費諮詢，強調4「不」1「沒有」：不外洩、不打擾、不藏私、不收費及沒有壓力（不強迫推銷、沒有購買壓力），免費諮詢服務專線：0800－772－168。

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定期保單健診跟上時代變革、隨時做好保障防漏

說到為何要老生常談的一再叮嚀保單健診的重要性？小花平台保險顧問說明，定期檢視保單有利於溫故知新、補闕掛漏，清楚知道自己缺漏了哪些保障，也能順勢跟上最新保險趨勢並滿足當下個人實際需求，「即便醫療科技不斷進步、健保給付制度陸續出現重大變革，也不致讓自己的保單功能大打折扣、跟不上時代！」

以常見的癌症險為例，早期的癌症險大多強調後期的癌症身故保險金可以領回多少，因為過去民眾投保癌症險主要在於不想給家人增加負擔，因此高額的癌症身故保險金成為保險商品的設計重點；不過，隨著愈來愈多新藥、新手術及免疫療法問世，自費項目琳瑯滿目、花費也愈來愈驚人，近來投保癌症險愈來愈看重「可以留多少保障給自己」？

至於該如何確認自己的保險內容是否足夠、保額會不會太低？小花平台保險顧問表示，最直接也最簡單的方法就是拿出保單、仔細閱讀保單條款，如果看不懂也沒關係，快來小花平台預約保單健診；透過專業的保單健診，幫你看懂自己究竟有哪些保障，同步做好風險、理財及資產防護網的規劃，「別忘了，保險不僅是買個心安，而是要保障你與家人都一生平安。」