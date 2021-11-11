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秋冬頭號殺手！心腦血管疾病「致命於無形」 預防投保撇步報你知

聯合新聞網 / 小花平台保險+
根據臨床醫學研究指出，秋季是心腦血管疾病的好發高峰期。 圖／小花平台保險＋提供
根據臨床醫學研究指出，秋季是心腦血管疾病的好發高峰期。 圖／小花平台保險＋提供

時序進入秋冬，最近是否開始感受到些許的涼意？根據臨床醫學研究指出，秋季是心腦血管疾病的好發高峰期，不外乎因為早晚溫差大，再加上天地間萬物凋零，人們可能因此容易情緒低落，甚至過度抑鬱，直接導致腦中風心肌梗塞或是心源性猝死……；尤有甚者，心腦血管疾病更是僅次於癌症，已連續多年蟬聯國人10大死因前3名，由於較無明顯病徵，很容易被忽略，使得重病率和致死率在無形中提高了，可說是致死於無形的一大隱形殺手，確實不可不防！

秋冬季＝心腦血管疾病高發期，如何預防？

根據世界衛生組織（WHO）研究報告統計指出，心腦血管疾病不亞於癌症威脅人類生命健康、已然躍居全球人類死亡的頭號殺手，全世界每年有1,790萬人因為心腦血管疾病喪命，其中又以心臟病和腦中風為最大宗。

心腦血管疾病總無情！至於台灣也不遑多讓，心腦血管疾病死亡總人數比癌症還要多，近幾年國內多位名人接連因為心腦血管疾病突然逝世，像是上（9）月中旬國內資深藝人龍劭華因為多年糖尿病舊疾併發心血管疾病、不幸昏倒猝逝，還有較早之前「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離、羅霈穎因為急性心臟衰竭、吳朋奉因為急性腦中風、劉真因為嚴重主動脈狹窄及高以翔因為心源性猝死……等。

說到秋冬季是心腦血管疾病的好發高峰期，專科醫師提醒，需特別留意5種心血管疾病，包括：冠心病、高血壓症、心力衰竭、心房顫動及腦梗死等，這5種疾病之間都有個共同點：秋冬季晝夜溫差大，受到寒冷刺激時，一冷一熱血管會突然收縮，從而影響心臟排血量，並出現心功能不全表現，輕則致病成殘、重則致死。

此外，專科醫師也提出秋冬季預防心腦血管疾病的建議，除了定時、定量規律用藥外，尤其要避免在早晨時運動，主要考量早晨這個時段是血壓升高的高峰期，此時心腦血管疾病患者如果激烈運動，相較於平常時段，很容易導致血壓升高，血流速度也會明顯加快，增加血管壓力，引起心肌梗塞、腦中風甚至猝死。

另一方面，就像前面提到的心腦血管疾病患者最好室內、室外維持差不多的體感溫度，例如外出回到家中，先把身上的汗水擦乾淨並在休息過後，再進入冷氣房，以免一下子溫度變化太大而適應不良，無形中也增加心臟的負擔。

預防心血管疾病 2險種打造全方位防護罩

說到為預防心腦血管疾病，該買什麼保險好？小花平台保險顧問表示，除了住院日額型醫療險和實支實付型醫療險不可少外，建議同步考慮重大疾病險「兩者相輔並用之，打造全方位『防護罩』！」

首先，考量到心腦血管疾病患者住院天數通常不是1、2天就可以出院，且其中超過一般住院平均天數者「比例不低」，在今天醫療技術快速進展下，臨床上有愈來愈多需要自費的新型手術、醫材，也就是手術技術愈來愈進步，所需費用也逐年增加，因此建議首要留意住院日額型、實支實付型醫療險的保障規劃「缺一不可！」

除了醫療險外，針對另一投保建議「重大疾病險」，小花平台保險顧問提醒，需特別留意並非投保了就一定會理賠！以急性心肌梗塞為例，儘管不同病患有輕重不一的症狀，必須同時具備下列其中2個條件才會理賠

條件1、

典型的胸痛症狀。

條件2、

最近心電圖的異常變化，顯示有心肌梗塞者。

條件3、

心肌酶有異常增高現象或是肌鈣蛋白T>1.0ng/ml或是肌鈣蛋白I>0.5ng/ml。

不過，各家公司規定不同，民眾投保時，還是得睜大眼，看清楚保單條款怎麼寫，以免個人權益受損。

▌原文出處：

《專題報導》秋冬一到，心腦血管疾病「致命於無形」怎麼預防？該如何投保？

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