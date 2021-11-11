「財務自由」該租房還是買房？答案由這件事決定

究竟是租房好，還是買房好？要回答這個問題很難，因為涉及個人財力，還要看你的居住地點。某些地段可能貴到買不起，但其他地區或許買比租還更划算。

若你是用貸款買下一間房子，可能需要支付以下費用： ● 每個月的攤還款（包含本金與利息） ● 財產稅 ● 屋主綜合險 ● 維護與修繕費用 ● 水費 ● 電費、瓦斯費、第四台費用、網路月租費 ● 物業管理費（視情況而定）

如果你是租屋，就只需支付以下費用： ● 每個月的房租 ● 水費、電費、瓦斯費、第四台費用、網路月租費（有些費用內含在租金裡） ● 房客保險（此費用視情況而定）

你有注意到嗎？租屋者要支付的費用少了很多。因為只有屋主才要繳財產稅，而且房屋的維護與修繕費用，通常也是由屋主負責，如果馬桶壞了，房客未必有義務要找水電工來修理。

那房東能否收取較高的租金，把上述成本轉嫁給房客呢？當然有可能。但是租金高低是由市場的供需決定，如果房東開的租金過高，房客就會選擇搬到更便宜的房子。

租金是能變動的。雖然美國某些州對於調漲租金設有嚴格的法律規定，但是租約期滿後，房東就有可能調漲房租。假設你是用固定利率的貸款購屋，那麼在還款期間，你每個月支付的房貸金額是一樣的，但若是失業，會因為付不起房貸又不能像租屋者一走了之，使得房貸成了燙手山芋。

若是租房子，則可以跟房東商量中止租約（雖然你可能要支付一筆違約金）；或是設法籌到每個月的房租，待租約到期後再搬家。一般租約不外乎月租或年租，通常只要提前三十天通知房東不續租即可。

房貸可沒那麼容易「甩掉」，唯一的方法就是出售，這可能需要一些時間，甚至有時還會拖好幾個月。而且賣房也會產生很多費用，例如稅金、房仲佣金。因此當你決定出售時，賣價必須夠高到至少能還清剩餘房貸，以免房子沒了還倒欠銀行一筆錢！然而，你不能控制房市，所以當你急著賣房變現時，通常會被迫以低於預期的價錢售出。

假設你的財務狀況還不錯，即使遇到一些波折也不必賣房，那我們回頭談談租屋跟買房對財務上的影響。假設你的房貸利率固定，每個月的攤還金額就會一樣。剩下的變數是財產稅會隨時間調整；還有維護與修繕費用也難以預估，如果你住在一間屋齡很久的老房子，你永遠不知道洗碗機或熱水器何時故障。不論是修理或換新，都要花不少錢，因此維護與修繕費用往往讓你猝不及防！

有房者能享受房子增值的利益，但這只是「可能」，並不保證房價一定會漲。能否增值的重點，還是要看它位在哪個城市的哪個地段、周邊環境的發展狀況。但數十年後，自己居住的地方會變成什麼模樣，誰都無法預料，萬一你運氣不好，買的房子跌價了，出售肯定會賠錢，要是總價低於剩下的房貸金額，那情況就更糟了。

這種資不抵債的房子被稱為「落水屋」（underwater），在2008 年金融危機期間比比皆是，當時房價重挫，很多人拋售房子只換來30萬美元，而房貸卻是40萬美元。所以我要再次強調，買房並非是聰明的投資，很難保證在十五年或二十年後，房子會變得更值錢。

況且還得考慮「機會成本」，也就是你用來買房的錢，沒能拿去投資其他資產，所錯失的金錢或機會。譬如，二十年前，如果沒花50萬美元買房（目前僅增值到60萬美元），而是把錢投入股市，每年的投資報酬率若是10％，二十年下來會變成多少錢？你沒能投資股市所損失的報酬，就是所謂的機會成本。

雖然你並未真正損失一筆錢，但要是當初投資別的項目，或許就能賺到這筆錢。不過說這些都是馬後砲，我只希望日後你無論投資什麼標的，都要考量其他投資項目的利弊得失。

《不怕失業，財務自由十年計畫》。圖／采實文化提供

假使你打算組建家庭，就不必浪費時間考慮前述這些因素。因為在這種情況下，即便買房不能為你賺進更多財富，但你更看重「成家」帶來的穩定，想讓孩子在條件較好的社區裡成長，在同一間房子、同個學區裡度過他們的童年，所以你還是會優先購置這項資產。但如果你是租屋而居，房東說不定每年都會調漲房租，搞不好還不續租給你，因此家庭因素十分重要。

別人很難決定你究竟該買房還是租房，如果你期待本章能提出斬釘截鐵的答案，恐怕要失望了。因為你要綜合考量眾多個人因素，本章僅能提供相關資訊給你參考，以便做出最有利的決定。

(本文摘錄自《不怕失業，財務自由十年計畫》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)