「財務自由」該辭職追夢？還是繼續工作？專家這樣說

財務自由的三種生活型態

我在前文「儲蓄率」提出的範例，都是以存到100萬美元為目標，這是我個人用來評量財務自由的基準。你的標準可能略低或遠高於100萬美元，或許你認為要有200萬美元、300萬美元，甚至500萬美元，才算達到財務自由。因此，判斷財務是否自由的方式因人而異，有些人重「量」，有些人則更重「質」。

我們暫時脫離數字，聊點人生觀的話題：財務自由後你打算做什麼？辭掉工作，徜徉海灘享受人生？還是去做你最愛的事，像是到動物收容所工作或成為一名繪本作家？或者你不辭職，持續工作到退休？現在，逐一討論前述財務自由的後續發展！

辭職遊山玩水享受人生

這只是句玩笑話，請別當真。就算你痛恨現在的工作，每天夢想住在海邊悠閒度日，但我奉勸你別亂許願，等真的過上這種日子，可能會覺得好山好水好無聊。我不是說你一定會回頭「重操舊業」，但與其整天在海邊閒晃，虛度人生，不如找點事做。

根據美國德美利證券（TD Ameritrade）委託哈里斯民調公司（Harris Poll）在2018年進行的調查發現，75％已經財務自由的受訪者表示，他們努力的重點是財務自由，不是提早退休而不再工作。

假設你45歲就財務自由，難道打算從此遊手好閒、度過餘生嗎？應該不是吧！就算你的工作被AI取代，多半還是會找自己能做的事，這點很重要。本書所提倡的財務自由，是要大家未雨綢繆，趁著還有工作時努力存錢，保障未來生活無虞。不管你將來是因為AI而失業，還是被公司裁員，生活都不會陷入困境，拚命存錢的目的不是為了餘生無所事事。

辭職去做自己熱愛的事

有些人會在財務自由後辭掉原本的工作，做自己熱愛的事或是打零工，甚至有些人會改當全職部落客，接廠商業配賺取廣告費。還有些人改當自由撰稿人，按照自己的興趣和步調寫作。總之，他們不走回頭路，不想每週在辦公室裡，吹著冷氣工作四十小時到六十小時的生活，這個做法顯然比虛度人生來的務實。

已經財務自由的你，不必擔心現在的工作或兼差收入不夠支付開銷。假如你辭職前的正職工作，每年的稅後年收有7萬美元，辭職後的新工作月薪只有2,000美元；雖然兩者差距頗大，但你的生財金山每個月能產生2,000美元的收入，加上新工作的2,000美元，你一個月的總收入就有4,000美元。就算少了之前正職工作的薪水，應付生活開銷仍綽綽有餘。

不辭職繼續工作

這是我理想的做法。你憑著多年來的省吃儉用，順利存錢，即便你不喜歡目前的工作，卻選擇不辭職，我認為很棒，這是基於以下原因：

● 萬一哪天你被裁員也能生活無虞。因為你已經存下能生財的資產，這份收入足夠支付每個月的生活開銷。

● 如果你從事的產業被AI淘汰（再次重申，這跟你被公司開除或裁員不一樣，整個產業沒落的問題更為嚴峻），你也不會陷入財務困境。

● 因為你工作從未間斷，所以專業技能不會荒廢。辭職不工作的風險在於，要是你兩年、五年或十年後想重返職場，履歷表上會出現一大段空窗期，有可能需要向面試官解釋離職與不工作的原因。我們不確定他們對於這段空白會做何感想，但如果你辭職後曾改行從事熱愛的新工作，就能向對方說明，你在新工作中學到的技能要如何派上用場。

● 不辭職能繼續享有勞健保，前提是這份工作原本就有提供。我會在稍後探討這項議題，因為它是財務自由中一項不確定的因素。不辭職的好處很多：其一，你會加入雇主提供的勞健保方案，不必自己張羅；其二，許多雇主會支付一部分的健保費，甚至有些還會全額負擔。

我特地說明目前三種情況，是要呈現不同型態的財務自由。每個人追求的目的未必一樣，有人很討厭現在的工作，希望辭職後不必為經濟煩惱。有人喜歡工作，不打算辭職，但擔心AI取代工作。其實最重要的是，達到財務自由不表示你要離職，更不代表你要直接退休。

當你擁有一份全職工作，同時存錢投資累積大量資產時，務必先想清楚自己的目標。如果你計畫經濟獨立後立刻辭職，轉行做你喜歡的工作，或許你的生財金山規模不必那麼大，因為新的工作或兼差還能賺取一些收入。

如果你打算辭職後再也不工作，只靠之前累積的財富度過餘生，生財金山的規模可不能太小，否則很快會坐吃山空！如果你達成財務自由後繼續原本的工作，因為仍保有主要收入來源，追求經濟獨立的步伐就能輕鬆些（但要隨時留意AI的威脅，雖然你現在還有工作，卻不代表是永遠）。

財務自由的目標可以隨時調整，一切由你作主。即使你原本一直抱持著這種想法：等我存夠了錢，立刻辭掉這個爛工作！但是等你真的財務自由，或是成功累積出一大筆財富，足夠養活下半輩子時，說不定會發現自己沒那麼痛恨上班，因為你已經不必再為五斗米折腰，反倒更能享受工作中的樂趣。

換言之，大多數人把工作視為賺錢機制，想法雖然沒錯，卻很容易讓人充滿無力感，因為你會害怕失業後喝西北風。但其實等你財務自由，再也「不必」工作時，反倒因為卸除這層心理負擔，變得更樂在其中。因為這時候工作賺錢是為了吃喝玩樂，例如出國旅遊、休閒購物或是買新車，而不是付房租或吃三餐等基本生活開銷。還有另一種可能是，遇到一群志同道合的同事，讓你捨不得離開這個職場；抑或擔心辭職後，整天呆坐在家中很無聊，所以決定繼續上班。

《不怕失業，財務自由十年計畫》。圖／采實文化提供

你可以隨時修改目標，或在不同的財務自由類型中切換。雖然其中牽涉的因素很多，但重點都是：儘早打造被動收入，就不必再為五斗米折腰。這並非意味著你的工作不好，而是代表自給自足是一個崇高的目標和地位。

(本文摘錄自《不怕失業，財務自由十年計畫》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)