投資就像長途騎車 「用完新手好運」你更需要耐心

你會騎自行車嗎？我想用騎自行車來說明投資。對於已經會騎的人來說，騎車是很簡單的事，但對初學者而言卻是相當困難。一開始需要有人從後面幫忙扶著，經過一段時間後，才能找到重心，不再搖搖晃晃，一旦找到平衡的重心，就能騎得很好。學會之後，不禁會問自己：「這麼簡單的事，為什麼之前做不到？」

投資如同騎自行車，看起來不難，但嘗試後會發現，其實找重心是相當困難的事。再來就是，學會後，騎車去鄰近的地方可能還算簡單，但想要騎車長途旅行時，又會遇到許多意想不到的難關。

投資也是如此。「新手的好運」會讓人感覺獲利是件容易的事，但投資的時間一長，就會碰到許多難題。

我愛好200公里到1,200公里的長途騎行，特別是有時間限制的Randonneurs。我覺得長途騎乘與投資有許多相似之處。

長途騎乘時，不論是200公里還是1,200公里，中間至少都會碰到一、兩次危機，有時是餓到沒力氣；有時是騎到膝蓋痛；有時睏得想睡覺或直接坐在地上，覺得自己再也騎不動了。如何度過途中會遇到許多難關，是完成旅程的關鍵。對初學者來說，長途騎行沒那麼容易適應。遇到難關時，經常會產生自我懷疑：

「為什麼我要離開舒適的家，跑到這裡來受苦？」

「就算騎完全程也沒有獎勵，現在又何必硬撐？」

「就算我現在放棄回家，也沒有人會說什麼，乾脆就在這裡放棄吧。」

「繼續騎可能會發生事故或意外，還是放棄好了。」

「前面的路太崎嶇了，繼續騎下去是有勇無謀的行為，不如停下來。」

「勉強自己繼續，可能會對身體造成傷害。」

腦海中不停出現許多勸自己放棄的理由，多數人都會在這個時候就放棄了。

但是有豐富騎行經驗的人都知道，只有克服困難、捱過艱難時刻，才能獲得成功。當然，這是在已有長時間訓練、體力也足夠的前提下，即使如此，仍會有遇到瓶頸的時候，但有經驗的運動員可以透過經驗調整心態，砥礪自己完成比賽：

「現在雖然感到很艱難，但如果克服了這個障礙，就一定能騎完全程！」

「不是只有我覺得累，這個區段對每個人來說都很困難。不要放棄，過了這一段就會漸入佳境！」

隨著經驗的累積，當遇到困難時，就能比初學者更容易度過難關。從長途騎乘中我學到一件事，就是如果堅持不放棄，最終就會到達自己以為永遠到不了的目的地。這些長途騎乘的體悟，對投資有什麼幫助呢？

我因為喜歡投資而在證券公司上班過，但在過去的二十年裡，工作發生了很大的變化，主要是許多人已失去投資熱情，公司內部逐漸形成把投資當作禁忌的文化，許多人遭遇困難和瓶頸後，選擇放棄投資或是離開市場。

投資需要耐心 ● 找到理想的股票前，必須要有耐心。 ● 如果不是理想的股票，必須忍住不去買。 ● 在自己的分析應驗之前，需要不斷等待。 ● 獲利不可能在一、兩天內就達到5 ∼ 10 倍。這需要非常大的耐心，沒有經過長時間等待，就不會有收穫，只有堅持，才能取得令人雀躍的成果。 ● 最強的毅力，是能夠持有現金並等待時機，這也是初學者最缺乏的能力。 ● 一旦市場崩盤，要堅持到崩盤結束是無比困難的一件事。 ● 即使虧損，也一定要相信忍耐過後就能恢復如常，雖然過程非常痛苦，但此時正是最需要耐心的時刻。

我從長途騎乘學到有關投資的關鍵就是「耐心」。為什麼要忍耐？過程雖然痛苦，但度過難關後，便能獲得快樂和成就感，不論是騎自行車或投資，這種感覺都是一樣的。如果你問投資最需要的是什麼？我會毫不猶豫地說是：「耐心」。

除此之外，投資時會遇到許多考驗耐心的情況，有投資經驗的人大多同意投資絕非一件容易的事。但與專業投資人或經理人相比，散戶投資時其實比較容易保持耐心，因為自己承擔績效，不用向其他人負責；專業經理人需要對其他人負責，內心難免會產生巨大壓力。因此，散戶更有利於鍛鍊耐心，但如果你不是一個很有耐心的人，應該慎重評估自己是否適合投資，認真思考自己應不應該繼續。

《投資常勝的高勝率金律》。圖／采實文化提供

我從未看過任何一個沒有耐心的人能有卓越的績效。投資所需要的耐心不是只有兩、三次而已，至少要上百次，經過多次忍耐，就能逐漸習慣這樣的思考模式。在適應的過程中，逐漸養成投資人必備的好習慣，一旦習慣，就不會像初學者一樣覺得無法忍耐。正如經驗豐富的長途自行車手能輕易克服障礙，投資的經驗越多，越容易克服心理上各種障礙。

(本文摘錄自《投資常勝的高勝率金律》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)