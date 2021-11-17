投資新手看過來！專家：絕對不要使用信用交易投資

投資時總有人會想抄捷徑。第一次投資時大家的想法都一樣：「我想賺錢，如果可以的話希望賺得越多越好。」

但是，根據過去投資的結果來看，很多情況下沒有虧損或者虧損較少的人，累積起來的成果往往更好，儘管如此，我還是目睹許多人，因為想要賺更多，最後反而造成極大的虧損。以下試著分析這種心態。

首先，有些投資方式雖然看起來像通往財富的高速公路，能快速賺到錢，事實上，如果能順利地在這條高速公路上疾駛，的確能快速獲利，信用交易和借貸交易就是屬於這類。前文曾多次提及，不論是新手投資人或投資高手，都有可能因為意料之外的情況產生重大虧損。

為什麼還有人要冒險進行信用交易和借貸交易，以及為什麼這樣做會很危險？

舉例來說，如果用自己的1,000萬元賺取10％的利潤，將賺到100萬元，如果另外借入1,000萬元並且獲得10％的利潤，總共能獲得200萬元，用本金1,000萬元就能賺到200萬元，同樣努力卻能賺取20%，這是多好的賺錢捷徑。出於這個原因，很多人輕易地就使用信用交易。

然而，人們常常忽略了事件的反面，尤其牛市的時間越長，這種情況就越糟。以1,000 萬元為例，如果不是賺到10%的利潤，而是虧損10%，也就是虧了100 萬元，本金就變成900 萬元，如果增加1,000 萬元信用借款，並虧損了10%，就等於損失200 萬元的本金。本金就只剩下800萬元。

這是很簡單的例子，但為什麼許多人了解這些後仍要進行信用交易？第一，想要快速賺錢；第二，相信自己握有控制權；第三，有過成功的經驗。接下來說明為什麼這對投資來說是不利的。

想要快速賺錢

快速賺錢的欲望通常會讓人「操之過急」，這也是投資最大的惡習之一，這種欲望會使人在價格暴漲前賣出、拋售手中獲利的股票，或可能會飆漲的股票。投資是一種心理遊戲，但抱持這樣的心態投資，就像與不同重量級別的人比賽拳擊一樣。次中量級（70 ∼77公斤）拳擊手對抗中量級（77∼84公斤）拳擊手，想要獲勝已經非常困難，蠅量級（57公斤以下）拳擊手更不可能打贏中量級拳擊手。當我們在投資上操之過急時，心理層面就已經輸了，即便像我這樣已經做足心理建設的人，想要取得優勢都不是一件容易的事，更別說缺乏投資經驗的新手。

在心理層面已經輸了的情況下，不論分析多精準，再小的波動都會在心裡引發巨大的衝擊，如果風險增加三到四倍，這時理性會開始嘗試合理化自己的恐懼，無法做出正確的決策。這種心態都是源於「操之過急」。

相信自己握有控制權

想要投資獲利必須客觀且適時地否定自己。投資最重要的心理法則之一就是「自我否定」，只有當我們意識到自己是會犯錯、不完美，以及有可能分析錯誤的人，我們才能在市場中保持客觀。基本上，人都會有自利偏誤，習慣寬以待己，雖然善待自己是一種自我保護的本能，但投資的困難點之一，就是要適時打破這種自我保護的本能。這需要透過他人的角度來分析自己所處的狀況，但是當我們覺得自己握有控制權時，就會無法客觀地進行判斷。如果連自己目前狀況都搞不清楚，又如何能做出正確的判斷呢？好比試圖用一把沒有調好準心的槍擊中目標一樣，是絕對不可能的事。

有過成功的經驗

怎麼樣才算是成功的經驗？其實說起來很複雜。我想問問這些人：「是否曾準確預測過災難性崩盤的時間？是否認為災難是可以預測的？」這個問題不是針對投資新手的，而是針對曾有過信用交易的成功經驗，並有一定投資成果的人。你真的能精準預測嗎？如果是的話，我想問明年的股市會怎樣？雖然在投資世界中，過去的經驗的確有助未來的成功，但這並非不變的真理，新冠肺炎疫情的衝擊證實了這一點，僅僅一次突發性事件，就能使過去10 年的努力全部付諸流水。接連三次、四次的成功，無法帶來第五次成功，常常就是因為使用了槓桿，那麼，隨著股市上漲而降低槓桿比例，是不是正確的？

人在失去時所感受到的痛苦是快樂時的三倍，當我們使用槓桿操作時，因為害怕虧損，心理就像與三個敵人同時作戰，為了克服這種心理，因此提出了「價值投資」與「安全邊際」，藉由投資看似不會再下跌的股票，降低損失帶來痛苦的機率，並成功獲利的投資方法。

時間也是一項重要關鍵。對於散戶來說，最強大的武器就是時間，但是信貸使得這項武器難以發揮，不論投資的公司再怎麼好，仍可能會有出錯的時候，如果只是剛好遇到時機不佳，市場意外下跌，可以慢慢等待股市再次復甦。散戶如果充分利用時間優勢，慢慢累積的話，一定可以獲得不錯的成果，但ETF和反向ETF不包括在內。

信用交易減弱了散戶的優勢，把時間變成了敵人。首先，貸款的利息不斷侵蝕每年的投資報酬率，等待的時間越長，成本就越高，在時間上變成絕對劣勢。其次，隨著維持率下降，會被要求追繳資金，發生這種情形時，心理上會飽受更大的壓力，總而言之，信用交易讓散戶投資變得極為不利。

這不就像是一個背著背包站在起跑線上的短跑選手嗎？

尤其過去幾年，許多投資人因信用交易虧損離開了市場，這是因為韓國股市不像美國股市那樣穩定上漲，而是不定期且頻繁地出現大幅下跌，每年至少都會發生兩次崩盤，即使是利用信用交易賺了很多錢的專業投資人，如果在下跌的趨勢中犯一個小錯誤，也會損失慘重。接下來看看信用交易的實際使用情況。

如果你有1億元，再借1億元，並且獲得了50％的利潤，也就是本金2億元，獲利1億元，報酬率為100％。正是這種邏輯讓人想使用信貸，如果將以上3 億元繼續投資，卻突然遭遇像新冠肺炎疫情般的衝擊，不幸虧損50％，3億元一下變成了1.5 億元，發生這種情形，證券公司就會要求迅速還清這筆錢，如果還了1億元，就只剩下5,000萬元。雖然獲利與虧損都是50％，但虧損50％時，3億元本金卻減少了一半，這就是信用交易驚人的祕密。

損失的複利化！這是我在幫別人諮詢、給別人投資建議時見過的情況，信用交易使虧損產生了槓桿效應。

我想跟閱讀本書的投資新手訂下約定：「絕對不要使用信用交易投資。」

獲利50％時 本金1億元+貸款1億元=2億元 報酬率50％=獲利1億元 投資報酬率100% 總和3億元（含貸款） 虧損50％時 本金1億元+貸款1億元=2億元 報酬率-50％=損失1億 投資報酬率-100% 總和0元（繳回貸款） 獲利50％後，再虧損50％時 獲利50％後，餘額為3億元（含貸款） 報酬率-50％= 損失1.5億 餘額1.5億 本金0.5億（繳回貸款）

不過，我們能利用清倉時進行投資。如果聰明利用這個方式，的確能賺取巨額利潤且失敗率較低，能獲得良好的成果。

清倉是指證券公司以股票為質押借出資金，當股價下跌，維持率下降至一定比率時，證券公司便會發出融資追繳令，要求投資人補足資金，以保持維持率，如果投資人無法補足金額，證券公司便會無條件將質押股票拋售，回收資金。

發出融資追繳令是很嚴重的情況。如果沒有融資，股價下跌時，通常會先觀望、分析，確定公司財務狀況良好，前景也看好時，就不急著認賠賣出，因為度過下跌週期後，股價還是能恢復原來的水準，甚至帶來收益。

一般來說，買進一檔股票，通常都是因為看好那家公司的未來發展，因此，當市場崩盤和發出融資追繳令時，人們通常不會立刻認賠拋售，而是會動用其他財產來保有股票，換句話說，會投入可動用的現金來避免接到融資追繳令，如果崩盤比預期更嚴重或進一步下跌，有的人會透過變賣其他資產來阻止融資追繳令。

接到融資追繳令時，比起賣出股票，多數人會選擇想辦法湊錢避免被券商催繳，因此，真正收到融資追繳令，通常是用盡辦法都無法追加保證金，而且信用已經耗盡才會發生。

最終，當融資追繳令大規模出現，市場就極有可能跌到谷底，如果連續發生兩、三次融資追繳令，那幾乎可以肯定會觸底。收到第一次融資追繳令後，如果股價持續下跌、維持率再度降低，會接著收到第二、三次融資追繳令，使財產歸零，甚至變成負數，這種情況通常並非市場一般性的下跌，而是在市場大規模崩盤時發生，除了少數例外情況，經過一連串的清倉後，一般來說市場都會觸底反彈。

《投資常勝的高勝率金律》。圖／采實文化提供

事實上，有些投資專家會等待清倉時進行投資。即使只在這種情況下投資，依舊可以獲得極高報酬率，也算是一種實用的投資方法。不過本書寫作的目的並不是在教你利用這樣的機會，而是做好準備，避免這種情況發生。如果常把別人大失血和慘痛的情況當作機會，很可能會產生扭曲的價值觀，因為生活在團體社會中，最重要的美德之一就是同理心，缺乏同理心的人通常不受歡迎，避而遠之。

以逆向思考進行投資並獲得良好結果，雖然並沒有錯，但若無法感受到他人痛苦、產生同理心，最終也可能因價值觀過度扭曲，產生精神障礙，在社會中無法立足。要成為優秀投資人，但不要把自己逼瘋，與其利用融資追繳令獲利，更好的方式是，別讓自己有機會收到融資追繳令。

(本文摘錄自《投資常勝的高勝率金律》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)