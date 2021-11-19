你中了嗎？專家說有「這個特質」的人投資表現最差...

過度自信反而不適合投資

韓國投資界裡有一位我很尊敬的老師，也是我一直想成為的典範。就是曾擔任過新韓法國巴黎銀行副社長，現在是崇實大學金融經濟學系教授的徐準植。

之前曾在他的課堂中聽過一個有趣的分析，聽完後深表贊同。因為他將我在這個金融業二十多年來的經歷，用數據完整呈現出來，令我印象特別深刻。

這個分析的主題是：「什麼樣的人投資表現最差？」分析結果中，績效最差的人是「過度自信的男性」。

密蘇里州立大學教授歐羅亞（Louyia Oh）14 年間分析了4,800 個家庭後，發表了一項有趣的調查結果：

買在高點的人＝投資早期獲得成功、過度自信的男性

賣在低點的人＝厭惡風險、有自信的男性

我在投資現場也遇到過不少這樣的案例。這些人非常自信，尤其是聰明且成功過的男性更為明顯。

為什麼分析後的結果會是有自信的男性？一般來說，成功又聰明的人，投資績效不是應該會很好嗎？但根據我的經驗，這個調查的結果並沒有錯，不僅沒有錯，而且完全正確。為什麼呢？先分享一下我在投資現場的見聞。

我在投資領域中遇到聰明且成功的男性，幾乎都有良好的家世背景，他們的成就和知識都優於其他人。此外，以往生活中他們的判斷幾乎沒有出錯過，個人的判斷、情報和知識為生活帶來相當大的幫助，這樣的人，通常都充滿自信。

這些人認為自己懂得很多，且能掌控一切。此外，也想保有並繼承自己家族所建立的優勢。

這樣的心態不是一天就形成的，而是經過長時間累積的結果，因為這樣的態度創造了現在的自己，如果要拋棄這樣的態度，就跟否定自己沒有兩樣。

所以，在聰明且成功的男人身上能看到一個共同點，就是他們都有很強的自信心。強大的自信心意味著當事情出錯時，他們很難承認錯誤，因為生活中，他們幾乎很少犯錯，這種態度在工作中可能代表著堅韌不拔的意志，但卻是投資時的巨大障礙。

世界上沒有任何東西是永恆的，企業界更是如此，經常會看到目前表現很好的公司在下一次系統性風險來臨時就倒閉；不知道看過多少次為了擴大市場，併購其他公司，最後反而自取滅亡。

有時候，與大公司簽訂合約，為了完成交貨增添設備，但如果沒有達到預期的收益，設備成本就會轉變成債務；本來投資是為了獲利，但因為世界瞬息萬變，使得原本的投資全都白費了。

投資世界與職場工作略有不同。工作只要不斷努力就會越來越上手，但在投資的世界中，市場不斷在變化，因此必須要適應、熟悉並專注，才有可能生存下來。就像遇到一顆千變萬化的變化球，必須接受變化球的打擊訓練才可能打的到，如果只受過快速直球訓練就上場，還自以為打擊技術精湛，反而容易揮棒落空。

因此，投資時富有「靈活性」非常重要。第一章中提到的「耐心」，是投資時的重要特質，就像是最基本的體力，靈活性則是邁向成功投資的關鍵要點之一。

經過多次分析後，投資看好的公司肯定能獲得高額回報，儘管如此，仍然要做好一個假設，就是不論分析得多麼深入，還是有可能會有出錯的時候，也就是說投資雖然需要「努力」，但一般人對「努力」的概念可能會誤導投資的方向。

在投資的世界中，努力的成果隨時可能會被推翻，過去的成功經驗雖然有可能帶來更大的成功，但如果只是固守過去的經驗，反而會成為失敗的導火線。對於努力學習、建立知識基礎，並跳入投資世界裡的人來說，是非常危險的一件事，因為他們不會假設自己所知道的一切有可能是錯誤的。

在這方面，我和徐準植有一位共同喜愛的學者，就是現代最偉大的經濟學家約翰．梅納德．凱因斯（John Maynard Keynes），眾所皆知，凱因斯是凱因斯主義經濟學的創始人，同時，他也是一位傑出的投資人。在投資方面，人們對他的了解並不多，你可能會以為他之所以能成為傑出的投資人，是因為他是一名優秀的經濟學家，但事實真的是如此嗎？

從歷史上來看，在投資方面取得成功的經濟學家並不多，除了凱因斯和英國政治經濟學家大衛．李嘉圖（David Ricardo）。就我的觀察，反而是在醫學、工程、公共管理等其他領域中，偶爾會出現成功的投資人，關於這一點，我想分享自己在投資現場所觀察到的心得。經濟學家通常擅長分析當前的經濟形勢，因為掌握經濟走向是他們的工作，但問題是，了解經濟趨勢後，卻很難與投資連結。對於這個現象，我認為是因為經濟學家擅長用精確的圖表分析經濟，但在現實世界中，經濟是進行式，像影片一樣不停播放。

舉例來說，新冠肺炎疫情肆虐全球，國際旅遊都遭到禁止，且短期內無法解禁，導致飛機需求急遽減少，各國航空公司面臨倒閉危機，必須依靠政府的補助金勉強維持經營。

此外，各類場所都收到警告，禁止人群聚集，戲劇表演和音樂會也被取消，甚至連教會也被關閉，我人生中第一次碰到這樣的事件，新冠肺炎疫情讓許多人留下難忘的經歷。

然而，在面臨重大危機、前途未卜的情況下，航空股、劇場股甚至以演唱會為主要收入的娛樂公司，這些行業的股價卻在觸底後反彈。事實上，沒有政府支援的話，這些公司極有可能破產，但如今股價卻還能上漲，該如何解釋這個現象？不僅在韓國，全世界都有這樣的現象發生。

關於這一點，我在個人社群網站「股市量角器」上曾發表過一段文章，這篇文章是在新冠肺炎疫情蔓延全球，市場觸底反彈時寫的：

最近有許多散戶投入股市，面對不斷變化的市場，容易不知所措。 簡單來說，要先了解金融市場和實際投資間存在著「時間」上的差異。 資本主義中，金錢被視為生命，將錢投入投資遊戲的人，會對所有影響市場的事件變得很敏感，這就是「先行性」，換句話說，金融市場上的反應比真實市場的速度還要更快。 美國新冠肺炎疫情尚未解決，死亡人數持續上升，為什麼股市還會上漲？很多人因為操作反向ETF，而遭到重大的打擊。 當前的新冠肺炎疫情已經反映在過去的股價中，我們主要關注的是新冠肺炎疫情未來的發展，但這是無法預知的。 目前市場反彈可以解釋為量化寬鬆政策所導致，如果沒有「時間」的概念，就很難搞清楚這一點。為了讓金融市場度過目前的混亂，必須掌握接下來的經濟景氣好壞，並設法克服經濟惡化。這意思是已經知道經濟會惡化，並且做好防範了嗎？ 如果沒有「先行性」，投資時必然會陷入混亂，所以有必要好好了解相關概念。金融市場中，危機剛出現時造成的影響力最大，當危機趨緩時，影響力也會跟著減半，這一點要牢記。3月20日，我寫作本文的當下，是高收益債券（High yield Bond Spreads）下跌，牛市開始的時候，從這時起，如同2008 年的經濟危機算是結束了，如果危機持續發展，高收益債券繼續上漲沒有下跌的話，人們的擔憂就會成為現實。 了解「先行性」對於觀察市場也會有所幫助。 不要把金融市場和現實世界混淆在一塊，如果沒搞清楚時序，容易迷失其中。 這次新冠肺炎疫情，更加凸顯出這一點。當你經過轉角，突然看不見前方，會感受到恐懼。即使是陰天，只要看得見前方，就仍能前行，但是如果看不見前方，恐懼感就會加深，換句話說，除非當前新冠病毒的傳播再度嚴重到引起恐慌，否則恐懼感就會逐漸削弱。 了解現實與市場間的時間差，對於了解真實市場會有所幫助。 ─ NAVER 社群「股市量角器」

《投資常勝的高勝率金律》。圖／采實文化提供

這段話我提到的關鍵詞是「先行性」。投資人是著眼於未來的，出於這個原因，現在的情況對投資人來說往往已經成為過去。打個比喻的話，投資就像是影片，雖然正在看，但畫面卻是不停地轉換；然而，照片卻不是這樣，照片裡的畫面已經是過去式，儘管經濟學家一直試圖了解真實情況，但那些都早已經是過去的事了。

但在投資的世界裡，分析的不是現在的價格，而是未來的價格，有人將其稱為「為未來定價」。活在今日的投資人已經在計算明天的價格，明白這點，才能正確地走進投資世界。對於聰明且成功的男人來說，這卻是一項艱鉅的任務。

(本文摘錄自《投資常勝的高勝率金律》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)