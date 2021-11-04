房價貴森森「買房買到手抖」 房貸壽險是必要的嗎？

新婚的林旺今年32歲，父母幫他出頭期款買下新店地區的房子。他向銀行貸款一千萬，他說自己簽字時手都在抖，因為林旺只是一般上班族，龐大的房貸帶給他不少壓力。辦理貸款時銀行向他推薦「房貸壽險」，他納悶：「我繳房貸都那麼辛苦了，真的需要買保險？房貸壽險幹麻用？」

一、當房貸成為家庭財務風險，可透過壽險轉嫁

林旺身上扛了一千萬房貸，若他不幸身故而家人繳不出龐大貸款時，可能面臨房屋被法拍或得低價出售房子的風險，房貸壽險正是能分散此風險的工具。

房貸壽險是定期壽險，若房貸繳款人（被保險人）在保險期間身故，保險金就能拿來清償債務，確保房子和資產能被保留，也就是「留愛不留債」

二、什麼人適合買？

「我老婆買的話比較便宜，被保險人可以是我老婆嗎？」林旺詢問。像是林旺這類買房自住、責任重大、上有老下有小、家庭經濟支柱、個人壽險保障及存款不足以支付房貸餘額的人，若是經濟能力許可是適合購買房貸壽險的，但被保險人建議設定為房貸的繳款者也就是林旺本人。

三、怎麼挑適合自己的壽險方案？

房貸壽險分「平準型」及「遞減型」兩種：

（一）平準型：保險期間內保額不變，例如投保30年期每年保額都固定1000萬，到了投保後期房貸壓力較小後，若真的發生生命風險，多出來的保險金還能照顧家人，但相對來說平準型的保費較遞減型的高。

（二）遞減型：隨著房貸餘額越來越少，遞減型房貸壽險的保額會逐年遞減，保費較平準型低。

房貸壽險可以選擇一次繳（躉繳）或是分期繳（年繳/月繳等），一次繳的總繳保費比分期便宜但對繳款者來說壓力較大，分期繳壓力則較小。若選擇分年繳，也可和一般人壽保險的定期壽險比較保障與保費，選擇最適合自己的方案，但要記得「足額足期」投保。

四、房貸壽險要注意

若跟貸款銀行購買房貸壽險，許多銀行會提供較優惠的貸款條件，但若銀行專員用暗示、半強迫不當勸誘方式，要貸款者購買房貸壽險，可能違反「公平交易法」。聰明的消費者別忘了注重自身權益，多方比較選擇最適合自己的方案。