雙11好想爆買？掌握3儲蓄習慣 爽爽花之餘一樣能存到錢

再過幾天就是雙11了，每年的11月11日，原是流行於中國大陸地區的「光棍節」，幾年下來演變至今成為全民瘋狂購物的日子，又適逢本土新冠肺炎疫情方興未艾，宅經濟商機加速發展、外送員滿街跑，實體轉線上漸為主流消費趨勢，看中網路購物的便利性及多樣化，加上琳瑯滿目的限時降價優惠商品，想必許多人已經拿起荷包摩拳擦掌的準備大肆採購一番；目前國內各大網路購物電商平台紛紛祭出優惠，已經可以預見這份消費熱度不容小覷！

不正確理財習慣與浪費是一體兩面

在各大電商平台上，各項會員紅利、點數回饋滿天飛，你是否早已心癢癢、正等著折扣那天到來大買特買？小花平台提醒你，不要以為花點「小錢」無傷大雅，每次的一點「小錢」，日積月累下來，也會成為一大筆錢，荷包頓時消風了不少……；站在聰明理財的角度來看，就算不愛血拚購物，也不見得就一定存得了錢，「不正確的理財習慣與浪費其實是一體兩面」，以下小編與讀者分享，可以有效累積財富的3種儲蓄習慣：

習慣1、要捨得「斷捨離」身邊的物品

所謂的「斷捨離」，這句來自日本的流行語、由「雜物管理諮詢師」山下英子提出，意指「斷」絕不需要的東西、「捨」去多餘的事物及脫「離」對物品的執著；一言以蔽之，「斷捨離」就是透過收拾物品來了解自己、整理自己內心的混沌，從而能過上舒適、幸福的生活。

按照山下英子的理論，「斷捨離」並非主張要過一種清貧、簡樸的生活，而是藉由對物品進行「減法」，來為自己的生活「加分」；舉例來說，養成經常整理房間與櫥櫃的習慣，在此過程中可以反覆檢視自己的消費態度並檢討是否有不必要的浪費，以避免購買到重覆的衣物或是日常用品，無形中也能省下多餘的開銷。

習慣2、先制定「觸手可及」的儲蓄目標

「想要存到錢，一定要制定一項明確且有能力達成的目標。」相信這個說法，絕大多數人都不會否認！

先前小花平台「《專題報導》善用『信封袋理財法』5萬元養一家9口還能買70坪大屋」一文中，提到居住在高雄歐姓一家人以自創的「信封袋理財法」和「721原則理財法」，每個月僅靠月薪5萬元養一家9口，還有能力買下70坪大屋，並有餘力捐獻給教會……，令人嘖嘖稱奇！另外該文中提到像是「333原則理財法」（1╱3儲蓄存款、1╱3投資理財、1╱3生活支出）或是「532原則理財法」（50％生活支出、30％娛樂開銷、20％儲蓄存款），都是屬於存錢力道較強的理財法，適合積極型投資屬性「可以為自己多存一點錢！」

不過，從另一個角度、對於投資理財初學者來說，可以堅持儲蓄才是最重要的關鍵，建議不妨先從制定短期目標開始，等到慢慢養成儲蓄習慣、能夠維持穩定累積存款後，再進一步規劃更具體可行的長期目標，像是「買輛夢寐以求的代步小車」、「想要有間屬於自己的小窩」……，一步步讓存款數字往上增加。

習慣3、盡量節約不必要的開支和浪費

愈會花錢的人，存簿上的數字自然也會愈少、這是一體的兩面。你是不是經常納悶：「為什麼有錢人總是愈來愈有錢？為什麼我和他們不一樣？」先前小花平台「在有錢人家裡看不到面紙盒…你知道哪些東西讓他們覺得浪費錢？」一文提及，一般來說，有錢人很忌諱浪費，在他們的家裡是看不到面紙盒的，因為在他們眼裡看起來竟是浪費錢！

首先，在家裡放置面紙盒，只要一看到難免不自覺就會想要一抽一抽地拿來用，「那只是徒增浪費且無形中也製造出不少垃圾……」；因此，絕大多數的有錢人不會在家裡放置面紙盒，即便有準備面紙盒，也不會放置在一目瞭然、觸手可及的地方，多半是放在抽屜裡，原因不外乎只要看不到，就不會特別想要拿出來用。

此外，有錢人也不會在冰箱上貼便利貼，或是在冰箱上方疊羅漢地擺放各類庫存食物，除了避免四周環境髒亂不堪外，也不至於吃到囤積已久的過期食物，有危害健康之虞，更是一種無謂的浪費。