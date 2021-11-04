城中城大火釀46死、虎豹潭落水釀6死 意外發生時「保了沒」很重要

上（10）月中旬，國內發生兩起意外事故：高雄「城中城」大火釀成46死、41傷慘劇及「虎豹潭」落水釀成6死慘劇，其中喪命者多為弱勢老人和兒童，再進一步細查肇事原因，更不乏重大人為疏失所致，令人不勝唏噓也不免感嘆，值此歲末年終仍不平靜！

「城中城」暗夜大火燒出台灣貧窮＋建築物安全問題

每當意外事故發生時，絕大多數人直接聯想到的通常是「有沒有買保險？可以獲得多少理賠？」不過，很遺憾的是，這兩起意外事故的受難者幾乎無法從保險金中獲得補償。

首先，堪為高雄史上最為嚴重的火警事故，「城中城」大樓暗夜大火燒出台灣貧窮及建築物安全問題。

據了解，「城中城」大樓為住商混合大樓、屋齡已超過40年，居住在此的住戶不少是獨居長者、失智、身心障礙及經濟弱勢；根據金管會保險局統計資料顯示，所有住戶中僅有6人有身故保險、9戶有投保住宅火災保險，不僅投保率低、保額也偏低，一把大火燒出弱勢族群的悲歌。

另一方面，從投保率、保額普遍偏低，以及金管會公布賠付金額並不高（初估僅有新台幣2,910萬元）這兩點來看，居住在「城中城」大樓的弱勢民眾可能連日常生活都成問題了，哪裡還有餘力顧及人身保障？自然現有的保險規劃顯得相當不足！

「虎豹潭」落水意外：每學期學費破萬元、保險卻不明

其次，「虎豹潭」自然體驗營原是親子共學共玩、體驗生活的一樁美意，豈料會發生落水意外，儘管每學期學費價格不斐，有關個人意外險竟然不知道是否有投保……。

據了解，此一自然體驗營經由參加者彼此口耳相傳報名參加，每學期學費破萬元，至於是否有為參加者投保意外險，據陪同孩子參加體驗營的家長表示，只有第一次參加時有確認投保相關內容，後來幾次參加都沒有再加以詢問並確認；換言之，根本也不清楚此次有沒有投保……。

微型保險「窮人保單」：每月不到百元就能買到基本保障

針對高雄「城中城」大樓火災事故中，絕大多數住戶因為經濟弱勢，投保比例偏低，小花平台保險顧問對此表示，即便沒有錢，也要為自己買份保障，以微型保險為例，其實每月「不到百元」就能買到基本保障。

所謂的微型保險，又有「銅板保單」之稱，由國內保險業者為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保費、保障內容簡單易懂、保障期間較短（1年）及多元投保方式（個人投保、團體投保或是集體投保）等。

為擴大微型保險保護傘，以強化社會安全防護網，金管會於今（110）年初宣布放寬微型保險可承保範圍，將領取中低收入老人生活津貼的高齡長者及其家庭成員也涵括在內，預計至少有17萬戶受惠。不過，需特別留意的是，所謂的中低收入老人生活津貼並非泛指中低收入戶，如果是以中低收入戶的資格，則需另行申請審核。

一般來說，微型保險分為定期壽險、傷害險及實支實付型傷害醫療險等3大類，其中定期壽險和傷害險每人累計保額上限皆為50萬元，而實支實付型傷害醫療險每人累計保額上限則為3萬元，分別提供被保險人於特定期間內死亡或是完全失能、因為意外傷害事故所致死亡或是失能，以及因為意外傷害事故所致醫療費用支出的保障等。

小花平台保險顧問另特別提醒，儘管微型保險保費低廉，投保有其資格限制，諸如：無配偶且全年綜合所得在35萬元以下者或其家庭成員、屬於夫妻兩人全年綜合所得在70萬元以下家庭的家庭成員、符合老人福利法規定領取中低收入老人生活津貼的老人或其家庭成員及其他經主管機關認可的經濟弱勢者或特定身分者等。

學保意外身故可獲保險給付和慰問金共計110萬元

至於虎豹潭落水意外事故雖非發生在校園內，目前高中職以下學生都有強制投保「學生團體保險」，提供身故、失能及醫療保障，凡是參加保險的學生，不論是患病或是遭受意外，都可依照保險契約約定獲得金錢的補助，也不分校內或是校外日常出遊發生意外，都一定會理賠，只是金額不高。

據教育局指出，「學生團體保險」凡是高中職以下學生因為意外身故將會理賠100萬元，另外教育局會額外發給慰問金10萬元，也就是每位罹難學生家屬將可獲得保險給付和慰問金共計110萬元。

據了解，110學年度「學生團體保險」保險期間自110年8月1日上午零時起至111年7月31日午夜12時止，每位學生應繳保費為525元，其中第一學期需自付175元、政府補助88元；第二學期需自付175元、政府補助87元，另針對低收入戶、領有身心障礙手冊或是原住民等特殊身分的學生，教育部則給予全額補助。