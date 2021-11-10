投資記住SECOND原則 提早10年達成財務目標

這麼做，至少提早10年達成財務目標

如果你能運用二年級學生投資組合的黃金法則，你可能會把財務獨立目標提早十多年。這法則是如此強大。

我的建議是像一名二年級學生那樣思考，並且記住「第二」（SECOND）這個縮寫詞：

簡單 Simple

無動於衷 Emotionless

成本很重要 Cost matter

顯而易見的事實 Obvious

卑劣的技倆 Nasty stuff

多樣化投資 Diversified

簡單。如果你不能向一名二年級學生解釋你的投資策略，和投資組合中的每一種商品，那麼你可能做錯了什麼。不要自以為聰明。你要像愛因斯坦和牛頓一樣聰明，並且運用KISS原理。

無動於衷。我們無法控制自己的情緒，若我們愈能將情緒與投資分離，我們的狀況就會愈好。凱文擁有一個巨大的優勢，那就是他投資組合中的錢，對他來說還不具真實感。那些認為自己的行為合乎邏輯的投資人，往往犯下了最大的情緒上的錯誤。如果你對自己的投資組合感到興奮，那你就是在為自己的暴跌做準備。當你產生不可抗拒的衝動，想做某事時，就讓這種衝動自行消解吧。

成本很重要。平均投資於市場的金額，會獲得市場報酬，成本也更低，這只是用簡單的二年級學生算術，就可以算出來。然而，要記住，稅賦也是成本。指數型基金可以將費用和稅賦都保持在最低水準。

顯而易見的事實。請總是後退一步，運用一些不那麼常見的常識。設身處地從賣給你商品之人的角度去想，問問他們是如何賺錢的。然後問問你自己：

①每個人真的能超過平均水準嗎？ ②既然這商品這麼好，為什麼他們還要賣給我？ ③如果他們真的知道如何打敗市場，他們為什麼要告訴大家？

卑劣的技倆。記住，華爾街總是在開發新的商品和銷售技術，讓你和你的金錢分手，你會願意相信這些技倆會管用。一旦淪為它的犧牲品，就會讓你的財務目標受挫。在你採用之前，請先確定你真的理解它。如果有一名投資專家跟你說了一些好得難以置信的事，你就用凱文的話回答對方：「我得先和我父母商量一下。」

多樣化投資。把你的投資分散到全球市場。一味追逐熱門的投資標的，肯定會讓人失望。市場泡沫會不斷發生，而我所知道的避免泡沫的唯一方法，就是擁有整個世界。如果你押注於某個行業，甚至某個國家，那你就是在投機，而不是在投資。

投資就是這麼簡單。不幸的是，這對我們成年人來說，從來都不是一件容易的事。我們能做的就是把自己想像成二年級學生，試著像他們一樣思考。回顧一下二年級學生的黃金投資法則，並確定你能夠遵循這些法則。

我希望我能像凱文一樣，不要每天關注市場（或者更準確的說，每天關注十次），或者時時想著我的賭博投資組合的輸贏狀況。

永遠不要忘記金錢的目的

儘管大家嘴巴上都會說「金錢買不到快樂」，但我們似乎都仍汲汲營營的想盡量獲得更多金錢。當我們發現加薪或意外之財並沒有讓我們一直感到快樂時，就會感到失望。

事實上，獲得兩倍的金錢，並無法帶來兩倍的快樂。研究顯示，快樂和金錢之間的關係類似於圖表13.6。還有誰記得大一時學過的心理學中的馬斯洛需求層次理論（Maslow’s Hierarchy of Needs）？它證明滿足我們對食物和住所這類的生理需求，會是驅使我們前進的動力。一旦這些需求得到滿足，我們就會面臨滿足金字塔頂端的需求，那就是自我實現。

對於人類來說，這並不是一件容易的事。因此，如果你沒有足夠的金錢來支付帳單和購買食物，你可能會感到壓力和痛苦。然而，一旦你的財務狀況達到安全水準，每一塊錢帶來的回報就會愈來愈少。

在《華爾街日報》最後一篇（也就是第1,009 篇）專欄文章中，喬納森．克雷蒙提醒了我們金錢的三個用途：

沒有金錢會讓我們不快樂，但是當我們擁有的金錢增加時，擁有更多金錢所帶來的好處，就隨之遞減了。

圖表13.6 金錢與快樂的關係

《我8歲，我會自己賺錢！》。圖／樂金文化提供

1.有了金錢，就能讓我們少為錢操心。單是這一點就足以改善我們的生活。

2.金錢可以帶給你追求夢想的自由（事實上，我曾經在美國企業有過一份真正的工作）。

3.金錢可以為你取得與朋友和家人相處的時間。研究顯示，經常看望朋友和家人可以大幅提升幸福感。

在此，凱文、帕蒂和我祝福你能夠擁有精彩的生活。我們只是希望，你能從其他地方獲得快樂，而不是從你的投資取得。永遠記住，擁有財富的目的是給予自己自由，去從事令人興奮的事情，而不只是為了追求刺激。

(本文摘錄自《我8歲，我會自己賺錢！》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)