小學生凱文給你的投資建議：什麼都不做就是成功關鍵

你好，我是凱文。我現在上五年級，但在我上二年級的時候，爸爸說要教我有關投資的知識。我當時心裡想：「蛤？」因為我以為那是成年人才需要知道的。爸爸說投資很容易理解，即使是孩子也很容易懂。我爸爸很擅長跟我解釋事情，尤其是數學方面的事情。每當我需要有人幫忙做數學作業時，我總是問爸爸。總之，爸爸向我解釋了投資的事，我也理解了，這真的很酷。我們一起投資了我爺爺奶奶給我的錢。

從那以後，我真的沒有對我的投資組合做任何事，我只是放著任由它成長。什麼都不做就是成功投資的關鍵。對我來說，投資很簡單。成年人總是把它搞得過度複雜，而且反應過度，如果你想讓你的錢增長，這對你的投資是不好的。

當我四年級的時候，老師教我「股票市場遊戲TM」。我們每人挑選了三支，我們認為會在未來幾週表現良好的股票。有點像把所有的雞蛋放在三個籃子裡一樣。我的成果不太好。雖然很有趣，但如果人們像玩遊戲一樣投入真的金錢，結果也不會太好。

去年，我和爸爸看了一個叫《瘋狂金錢》（Mad Money）的節目，還認識了一個叫克萊默的人。我認為克萊默脾氣暴躁，還帶點瘋狂。因為他大喊大叫，我甚至不知道他在說些什麼，除了他告訴每一個打電話的人，他們看事情的方式是錯誤的。我確實喜歡這個節目的音效，但我不想再看那個節目了。我寧願看《海綿寶寶》或《愛吃鬼巧達》（Chowder）之類的卡通片。它們更容易理解，而且也很有趣。

以下是我從二年級開始學到的一些關於投資的知識。

首先，不要總是看著市場的變化。它只能告訴你短期內市場的波動，而你只想專注於長期的發展。如果你像我爸爸一樣整天盯著市場看，你就會無緣無故的感到壓力。有趣的是，爸爸經常盯著市場看，但他卻告訴大家不要盯盤。邁克叔叔說爸爸就像醫生一樣，告訴人們不要抽菸，但他自己卻抽菸。

第二，如果有人告訴你，他們知道市場走勢，比如明天或後天的行情，不要聽他們的。要預測市場在短期內的走勢是不可能的，但要預測市場在長期內的走勢，則比較容易。雖然判斷市場的長期走勢較為容易，但你很難判斷短期內市場的動向。

第三，請記住投資是簡單的事，所以當你在投資時，不要把事情弄得太複雜。如果投資是複雜的事，那麼我在二年級的時候就不可能理解它，也不可能建立起二年級學生的投資組合。

當我們剛開始寫這本書的時候，市場表現很好。現在每個人都知道市場表現得非常非常糟糕。我爸爸總是經常查看市場行情，但現在當他這麼做的時候，他看起來不那麼暴躁了，比較像是得了嚴重的頭痛。我還是照常做我在市場變得如此糟糕之前所做的事，那沒什麼。我不擔心會發生什麼事，因為我認為一段時間後，市場就會變好，因為以往都是這樣。所以我希望大家不要擔心，不要害怕，也不要拋售部位，因為那樣就會賠錢。讓我們一起什麼都不做！

不要相信那些告訴你股市永遠回不來的人。

《我8歲，我會自己賺錢！》。圖／樂金文化提供

我在「青年成就」課程中學到，只要公司持續成長，現在表現得如何並不重要。所以，如果你會擔心，你可以做一些事情來轉移自己的注意力，比如看海綿寶寶或看著油漆變乾，即使這樣也比窮緊張好。

我祝福你好運，也謝謝你閱讀這本書。因為這本書是我和爸爸一起完成的，爸爸說我的那份錢會進入他稱為529 大學儲蓄計畫帳戶，那太好了，因為我要成為一名醫生，而且需要上很多大學課程才能成為醫生。

(本文摘錄自《我8歲，我會自己賺錢！》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)