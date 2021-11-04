8歲孩子教你投資...「如果不懂規則，就不要玩遊戲」

如果不懂規則，就不要玩這個遊戲

永遠不要低估我所說的「華爾街廣大無邊的能力」，他們能夠找到新的、具有創造性的、同時在情感上吸引人的方式，將你的財富轉移到他們手上。你的大腦天生就想相信這些是真實的。在你縱身一躍之前，先把腳趾頭伸進水裡，像一名二年級學生(8歲孩子)那樣先想一想。

第一條規則是，你必須要能夠向一名二年級學生解釋你在做什麼。愛因斯坦曾經說過：「如果你無法簡單的解釋，就表示你尚未充分理解。」你得先確定自己能夠解釋以下內容：

1. 這項金融商品是如何運作的？我有一項原則，那就是永遠不買我無法向普通二年級學生描述的金融投資商品。幾乎在任何情況下，簡單的投資都是上選。複雜性會產生成本，這些成本得從你的報酬中扣除。雖然有很多投資保險的客戶來找我，但沒有一個人知道他買的到底是什麼。聽凱文的話：「如果我不懂規則，我就不會玩這項遊戲。」

2. 當你購買這項商品時，業者是如何從你身上賺到錢的？數以百萬計的人似乎相信，保險公司可以投資低收益的債券，但卻能給我們更高的報酬。我們忘記問自己這個問題，然後就上當受騙。當你瞭解了別人是如何從你身上賺錢時，你就更有可能明白，較好的方式是直接購買。不要間接購買任何東西，當你可以繞過仲介時，就可以去除讓別人從你身上賺取利潤的成本。

3. 這項商品通過嗅覺測試了嗎？請摘下玫瑰色（樂觀）的眼鏡，問問自己為什麼會被推銷一款商品。我剛剛接到一名陌生人的電話，說要把我安排在一項油井交易中，一家鑽油井公司收獲豐碩！我對打電話的人說，他有這樣的業績紀錄，肯定有成千上萬的投資人希望加入他的集資計畫，他也一定不會打電話給我這樣的人。不管是油井，還是「投資人教育」軟體，問問自己，如果真的那麼好，為什麼他們要推薦給你。如果這些提案看起來好得令人難以置信，那麼你可能就不應該相信。

4. 你的退出策略是什麼？任何你容易買到卻難以出場的商品，都存有危險的信號。如果在出脫這項商品時要收費，你就要特別懷疑。如果你聽到「解約費用」這個詞，就該掉頭就走。

當你下次被邀請參加投資研討會時，你可以運用這條經驗法則：投資建議的價值，與食物和酒的品質成反比。此外，永遠不要立刻下手購買任何商品。給自己一些時間去理解投資的利弊。和你的朋友們討論一下，或者如果你身邊剛好有一名二年級學生的話，你也可以和他談談。記住，投資匆忙，後悔無涯。

《我8歲，我會自己賺錢！》。圖／樂金文化提供

以下是不良投資，甚至是欺詐性投資的警告信號： ① 看起來好得令人難以置信。 ② 只有一段時間算是好，比如「只有今天」。 ③ 你必須在一些還沒閱讀和充分理解的東西上簽名。 ④ 銷售商品的人是利用宗教或其他關係，與你建立融洽的關係，並贏得你的信任。

凱文從小就被教導，如果有陌生人走過來給他糖果，他應該禮貌的說：「不，謝謝」，然後走開。當談到投資時，這對我們成年人來說是很好的一課。

(本文摘錄自《我8歲，我會自己賺錢！》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)