快訊

城中城大火行政調查公布 指消防、工務兩局欠積極作為

北漂存錢好難？小資女曝「全方位省錢術」 網讚：佩服意志力

聯合新聞網 / 綜合報導
一名從外縣市來台北生活的小資女，分享自己的省錢妙招。 示意圖／Ingimage
一名從外縣市來台北生活的小資女，分享自己的省錢妙招。 示意圖／Ingimage

許多人為了尋求更豐富的資源和機會，選擇離鄉背井到北部打拚，但除了得固定支付租金之外，往往還得負擔更高的物價生活，此時如何規劃開源和節流方法，就變得格外重要。對此，一名北漂女網友就分享自己的「全方位」省錢妙招，話題引發熱議。

原PO在Dcard發文透露，自己從外縣市搬來北部已經一段時間，面對台北普遍高額的開銷支出，她累積了許多省錢技巧，並歸納出涵蓋食、衣、住、行如何節流，以及如何把握開源機會的一套「全方位省錢秘笈」。

針對節流部分，她首先指出飲食方面，應特別注重享用早餐，因為早餐在三餐中CP值最高，不論買早餐店或買整條吐司自行料理，價位都相對便宜，且若跳過早餐，可能導致午晚餐食慾更旺盛、甚至想吃宵夜，因此「早餐千萬不能省」；而其他餐則可以靠便利商店的即期優惠解決，能默默省下不少錢。

第二，關於交通方面，她建議租房時可以選在台北市周邊，並盡量找靠近捷運站的地點，搭配購買捷運或公車月票，如此一來一個月的花費比直接住在台北更划算；第三，衣著治裝、保養品方面，記得隨時關注百貨公司的換季或優惠活動，就能用更便宜的價格入手，平時則可善用網購平台的各種折價券。

第四，網路電信方面，主要以便宜的方案為主，就算是較少人使用的電信公司，她個人認為只要平常生活地區能收到訊號就好；最後，生活用品方面，她會比價賣場和電商的售價，找出比較省錢的管道，並根據店家來搭配使用信用卡、行動支付，賺取回饋或點數，以及多加利用載具存發票，提高中獎率。

至於開源部分，原PO分享自己都會選擇相對穩定的投資，例如基金、儲蓄險、高利活存等；另外，平常除了正職工作，她也會利用休假應徵短期展覽工讀生，既能額外賺錢，還可以藉此認識一些店家，購物享有熟人優惠，甚至吃到一頓免費好料。

相當全面的省錢方法，讓許多網友紛紛大讚「推，靠自己生活才知道一分一毛的重要」、「佩服原PO的意志力」、「超商即期真的是月底救星」、「好會省耶」、「已收藏，求更多省錢妙招」；但也有人擔心「建議妳吃更健康一點」、「除非本身食量小，不然這樣吃會出問題吧」。

省錢 北漂 Dcard

延伸閱讀

台北隨便吃一天餐費破500元… 網曝「一餐100元」吃好吃飽秘訣

別急著花！女爽用五倍券卻漏看「1重點」 崩潰喊：差點破產

貧窮限制想像！好市多299萬元商品上架 千人在線想見證他結帳

父母留下8000萬現金遺產...他卻想放棄繼承 網見理由戰翻了

相關新聞

北漂存錢好難？小資女曝「全方位省錢術」 網讚：佩服意志力

許多人為了尋求更豐富的資源和機會，選擇離鄉背井到北部打拚，但除了得固定支付租金之外，往往還得負擔更高的物價生活，此時如何規劃開源和節流方法，就變得格外重要。對此，一名北漂女網友就分享自己的「全方位」省錢妙招，話題引發熱議。

萬聖節開心上街要糖也要小心禍從天降…孩子們都做足保障了嗎？

「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節又來了，不論大人或是小孩，在這一天都要裝神弄鬼一番、極盡嚇人的本事……，你是否也準備好了？今年你要為自己或是孩子裝扮成什麼？有關萬聖節，或許有許多人都不知道這個節日的起源、由來，這裡先說明一下，萬聖節（All Saints' Day／All Hallows' Day／Hallowmas）又名為諸聖節，在每年的11月1日，是西方的傳統節日，人們習慣在萬聖節前夜（萬聖夜，Halloween）裝扮成各式各樣的妖魔鬼怪或是卡通人物，並挨家挨戶地討要糖果，如果不給糖就搗蛋（Trick or Treat）。

錢進基礎建設基金 地球公民卡位政策趨勢財

隨著聯合國氣候峰會COP26登場，氣候變遷、淨零碳排、再生能源、ESG等衡量國家進步與企業永續經營的重要指標，都成為市場熱門關鍵字，投資人一方面從節約能源、多採用低碳足跡商品服務等實際行動盡地球公民責任...

想65歲退休 退休專家教你如何理財規劃

隨著台灣醫療水準以及生活品質的提升，台灣人越來越長壽。富達投信表示，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退...

專騙老人詐欺犯「不會絕跡」 退休族如何護老本？

最近，筆者看了一本，翻譯自日本報導文學作家—鈴木大介所寫的《老人詐欺》。該書作者在親身採訪了不少位，專門詐騙老人集團成員之後的心得是：詐騙的年輕世代，之所以把老人當作目標，不僅是因為老人好騙，更是因為那個世代「壟斷最多財富」。

研究指孤獨長者最多少活5年 面對老年生活該怎麼準備？

重陽節剛過，本周小花平台再與讀者一起來關心老年保障規劃「面對老年生活，你開始準備了嗎？」 先前小編曾以《研究：單身恐比已婚少活17年！不要忘了及早做好風險保障規劃、多愛自己一點......》一文，與讀者探討有關單身者可能較已婚者少活數年之久的話題，根據《美國流行病學雜誌》報導指出，經研究結果顯示，單身女性相較於已婚女性，其平均壽命減少約7至15年，而單身男性比起單身女性則更為「短命」，其平均壽命減少約8至17年……；不僅如此，經常感到孤獨年長者的平均壽命，比起從來不感到孤獨的年長者，最多少活了有5年之久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。