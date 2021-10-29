北漂存錢好難？小資女曝「全方位省錢術」 網讚：佩服意志力

許多人為了尋求更豐富的資源和機會，選擇離鄉背井到北部打拚，但除了得固定支付租金之外，往往還得負擔更高的物價生活，此時如何規劃開源和節流方法，就變得格外重要。對此，一名北漂女網友就分享自己的「全方位」省錢妙招，話題引發熱議。

原PO在Dcard發文透露，自己從外縣市搬來北部已經一段時間，面對台北普遍高額的開銷支出，她累積了許多省錢技巧，並歸納出涵蓋食、衣、住、行如何節流，以及如何把握開源機會的一套「全方位省錢秘笈」。

針對節流部分，她首先指出飲食方面，應特別注重享用早餐，因為早餐在三餐中CP值最高，不論買早餐店或買整條吐司自行料理，價位都相對便宜，且若跳過早餐，可能導致午晚餐食慾更旺盛、甚至想吃宵夜，因此「早餐千萬不能省」；而其他餐則可以靠便利商店的即期優惠解決，能默默省下不少錢。

第二，關於交通方面，她建議租房時可以選在台北市周邊，並盡量找靠近捷運站的地點，搭配購買捷運或公車月票，如此一來一個月的花費比直接住在台北更划算；第三，衣著治裝、保養品方面，記得隨時關注百貨公司的換季或優惠活動，就能用更便宜的價格入手，平時則可善用網購平台的各種折價券。

第四，網路電信方面，主要以便宜的方案為主，就算是較少人使用的電信公司，她個人認為只要平常生活地區能收到訊號就好；最後，生活用品方面，她會比價賣場和電商的售價，找出比較省錢的管道，並根據店家來搭配使用信用卡、行動支付，賺取回饋或點數，以及多加利用載具存發票，提高中獎率。

至於開源部分，原PO分享自己都會選擇相對穩定的投資，例如基金、儲蓄險、高利活存等；另外，平常除了正職工作，她也會利用休假應徵短期展覽工讀生，既能額外賺錢，還可以藉此認識一些店家，購物享有熟人優惠，甚至吃到一頓免費好料。

相當全面的省錢方法，讓許多網友紛紛大讚「推，靠自己生活才知道一分一毛的重要」、「佩服原PO的意志力」、「超商即期真的是月底救星」、「好會省耶」、「已收藏，求更多省錢妙招」；但也有人擔心「建議妳吃更健康一點」、「除非本身食量小，不然這樣吃會出問題吧」。