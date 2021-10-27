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幣圈一年暴賺千萬 政大研究生迷茫了「出社會均薪4萬沒動力」

聯合新聞網 / 綜合報導
學生情境示意圖。圖／Ingimage
學生情境示意圖。圖／Ingimage

政治大學數月前傳出部份學生玩當沖航運慘遭斷頭「畢業」，但也有同校研究生投資虛擬貨幣一年暴賺1000萬元，如今公開獲利手法，也哀嘆出社會後平均薪資約4萬元，他已感到迷茫「讓我研究、生活、學習都沒什麼動力」。

該名政大生在「Dcard貼出戰績表示，自己目前是研究生，踏入「幣圈」突然賺這麼多，他用USDC美元穩定幣，放在虛擬貨幣方便的穩定生息平台（crypto.com, celsius等等），或是放在期限套利，也能有10趴左右的年化收入，「我存著將近700萬能月入6萬左右，但最近看出社會工作的薪資25~29k，平均薪資4萬，讓我研究、生活、學習都沒什麼動力，有點迷茫QQ」。

曾被軋空小賠的政大研究生去年10月再次進場，以6000美元（約新台幣16萬元）重新開始，並做了對的選擇「牛市不做空」，之後在探討狗狗幣暴漲時，使用以前根本沒在用的推特，碰巧看到有人貼出特斯拉創始人馬斯克將簡介換成比特幣不到5分鐘，他立即把手上資金開5倍的槓桿比特幣往上「我認為勝率9成9，因為有資訊的不對稱」，結果這波操作直接讓資金翻倍。

後來，傳出Coinbase（比特幣基地）的上市消息，政大研究生便在一些幣安交易所的BNB出手，不巧遇到回測，3月底一周賠100萬元，使他根本睡不著覺，決定暫離波動的幣圈，但還是有放DeFi（去中心化金融）農場或穩定生息，「我的運氣很好，直接到519看大盤大崩，才又開始慢慢進場抄底」，盤了很久但賺到大波段；5、6月開始投資NFT（非同質化代幣）項目，「很多跌到沒價值，但靠無聊猿猴翻盤大約是賺300萬」。

目前來到10月份，政大研究生總資產破1000萬元，但投資轉為保守，大多變成美元穩定幣放生息70%，投資幣縮成15%、NFT10%，因為市場不像前幾個月那麼熱了，他現在已不推薦，並提醒其他投資人「很多時候這種成功是不能複製的，還是要先去理解這市場，用小本慢慢試，注意好風險，畢竟我們大部分時候賺不到認知以外的錢」。

網友紛紛稱道「好猛哦」、「怎麼滾的阿這麼牛B」、「推薦直接賺到退休金」、「我才投入本金約一萬五，最近漲十倍」，還有一位交大研究生也有相同境遇「我現在光是穩定幣被動收入就能月入10餘萬，讓我實在沒啥動力寫碩論，之後可能想自己開一間民宿來玩」。

但也有人提醒「我兩個月內從獲利三百多萬，最後變成倒賠一千萬」、「幣圈交易量早就遠超台股、比特幣市值已經媲美世界前十大公司，每次比特幣創新高，就會有越來越多人進場，然後就被割」。

比特幣 虛擬貨幣 Dcard 薪資

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