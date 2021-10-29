萬聖節開心上街要糖也要小心禍從天降…孩子們都做足保障了嗎？

「不給糖就搗蛋！」一年一度的萬聖節又來了，不論大人或是小孩，在這一天都要裝神弄鬼一番、極盡嚇人的本事……，你是否也準備好了？今年你要為自己或是孩子裝扮成什麼？有關萬聖節，或許有許多人都不知道這個節日的起源、由來，這裡先說明一下，萬聖節（All Saints' Day／All Hallows' Day／Hallowmas）又名為諸聖節，在每年的11月1日，是西方的傳統節日，人們習慣在萬聖節前夜（萬聖夜，Halloween）裝扮成各式各樣的妖魔鬼怪或是卡通人物，並挨家挨戶地討要糖果，如果不給糖就搗蛋（Trick or Treat）。

儘管這是西方節日，在台灣卻蔚為風潮、十分流行，每年萬聖節，這個專屬小朋友的節日，家長們莫不費盡心思為自己的孩子精心打扮一番，南瓜人、吸血鬼、美國隊長、哈利波特、白雪公主、小精靈……等，極盡所能地創意造型大比拚，讓人看得眼花撩亂，更增添不少節日氣氛。不過，在開心過節的同時，你可曾想過，在你四周可能危機四伏而不自知？

根據一項調查顯示，每到萬聖節這一天，兒童事故傷害的發生比例，要比平時高出許多，主要原因不外乎為了「應景」、穿搭在身上過多的裝飾點綴，像是面具、過長服裝、特殊道具……等，往往因為阻擋視線而容易跌倒，甚至還曾發生過燒燙傷意外事件，實在不得不防！因應萬聖節即將到來，小花平台特別提醒，在開心過節的同時，家長們要格外留意孩子外出的人身安全，最好能預先為孩子做好保險與理財規劃，當面對生命的無常時，才能即時派上用場！

基本醫療規劃＋2意外保障，絕不可少！

說到孩子的人身保障規劃，姑且不論因為萬聖節徒增的意外風險，根據衛福部最新統計指出，事故傷害是奪走15歲以下兒童生命的最大元兇，尤須特別注意的是，因為非蓄意傷害事件而死亡的「事故傷害死亡」，已多年蟬聯國人10大死因第6名，其中又以4歲以下兒童死亡人數占最大宗、高達60％左右，尤其是初生嬰兒的周產期死亡和事故傷害死亡的比例最高。

如果再進一步分析，學齡前兒童（3至6歲）因為事故傷害送醫比例以意外跌倒占比最高，至於學齡期兒童（6至12歲）因為事故傷害送醫比例則以撞擊或是夾傷占比最高，且愈高年級其受傷比例愈高。

有關兒童保險該怎麼規劃？有哪些是必備的保單？小花平台保險顧問建議，幫孩子投保當然是愈早買愈好，年齡愈低保費也愈便宜，考量到一般國小學齡階段的兒童，喜歡活蹦亂跳、活力旺盛但是通常抵抗力較弱，發生意外及住院的機率相對也高，基本上以投保意外險和醫療險為優先考量，「提前準備好意外、醫療保障，超前部署趕緊買起來！」

首先，考量兒童體弱容易生病、抵抗力較弱，建議優先做好個人醫療保障規劃「把自己照顧好最重要！」首要第一步，不妨依照個人需求規劃完善醫療保障，來轉嫁醫療行為的隱形支出，像是以日額型住院醫療險搭配實支實付型住院醫療險，就是不錯的選擇。

另一方面，規劃兒童保單別忘了基本上還要有下列2項保障：

其一是「意外傷害實支實付型保險」，只要符合保單條款認定的意外事故傷害，自該事故發生起180天內，保險公司會在意外險實支實付限額內給付該意外事故所衍生的實際醫療費用；舉例來說，實支實付限額為10萬元，假設住院5天，扣掉健保給付範圍包括：住院病房費、手術費、醫療雜費等，仍需自付9萬元，則保險公司在保單約定限額內全額給付。

其二是「意外傷害住院日額型保險」，同樣也是因為意外事故造成的傷害，不論保戶花了多少醫療費用，依照住院天數乘上固定金額，就是日額給付；舉例來說，保單限額住院1天3,000元，實際上1天僅花費1,500元，但是仍會理賠3,000元，等於是多拿了1,500元；不過，如果將病房升等為1天4,000元，還是只有給付3,000元而已。