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研究指孤獨長者最多少活5年 面對老年生活該怎麼準備？

聯合新聞網 / 小花平台保險+
台灣高齡化趨勢加劇，專家建議壽險、醫療險、癌症險及重大傷病險等4險種，應被列為優先考量、非買不可的保單。 圖／小花平台保險＋提供
台灣高齡化趨勢加劇，專家建議壽險、醫療險、癌症險及重大傷病險等4險種，應被列為優先考量、非買不可的保單。 圖／小花平台保險＋提供

重陽節剛過，本周小花平台再與讀者一起來關心老年保障規劃「面對老年生活，你開始準備了嗎？」

先前小編曾以《研究：單身恐比已婚少活17年！不要忘了及早做好風險保障規劃、多愛自己一點......》一文，與讀者探討有關單身者可能較已婚者少活數年之久的話題，根據《美國流行病學雜誌》報導指出，經研究結果顯示，單身女性相較於已婚女性，其平均壽命減少約7至15年，而單身男性比起單身女性則更為「短命」，其平均壽命減少約8至17年……；不僅如此，經常感到孤獨年長者的平均壽命，比起從來不感到孤獨的年長者，最多少活了有5年之久。

為防憂鬱或失智 可鼓勵長者多使用3C產品

據了解，該項孤獨年長者相關研究是由董氏基金會引用美國《老年醫學會期刊》研究結果指出，受試者在60至80歲時，經常感到孤獨年長者的總預期、健康預期及活躍預期壽命等都較短，且與從來不感到孤獨的年長者相較，不論是健康或是自理能力的受限度也較高。

該研究再進一步分析發現，經常感到孤獨的60歲年長者，比起從來不感到孤獨的同齡年長者，平均少活了3至5年左右；另外就70歲和80歲的年長者來說，經常感到孤獨者與從來不感到孤獨者相較，則分別少活了3至4年及2至3年。

為避免因為感到孤獨導致不良或是不當的情緒，進而影響身心健康，董氏基金會提醒，正值新冠肺炎疫情期間，民眾日常生活、行動受到限制，尤其年長者可能面臨更大的孤獨風險，「待在家裡防疫悶到慌……」，建議家有年長者的家人們，可以多多鼓勵長輩嘗試使用3C產品，透過行動裝置或是平板電腦進行視訊通話，以緩解老人家想見家人的心情。

此外，如果察覺他們已經有茶飯不思的憂鬱或是失智症狀，應該主動尋求專業醫療協助，以免錯失治療時機。

善用長期照顧險、特定傷病險轉嫁失能風險

根據國發會推估，台灣高齡化趨勢加劇，目前每4.5個青壯年需扶養1名老人，再過20年、到了129年時，每2個青壯年需扶養1名老人……。隨著台灣人口老化速度加快，失能人口也快速成長，這無形意味著個人自付醫療費用勢必跟著提高，如果再加上日常消耗性用品（諸如：紙尿布、衛生用品……等）林林總總的花費，也是一筆不小的開銷。

當我們年老時，該如何規劃人生？小花平台保險顧問從保險保障角度，提出專業規劃建議：趁著年輕時，先堆疊起個人老後資本「完善保險規劃＋聰明理財＝拒當『下流老人』！」

至於要如何拒當「下流老人」？首先，像是壽險醫療險癌症險及重大傷病險等4險種，應被列為優先考量、非買不可的保單；另一方面，鑒於今天提早退休已然成為趨勢，從現在開始，積極為老後做準備，可說是刻不容緩，也勢在必行，不妨善用長期照顧險和特定傷病險2險種搭起風險保護傘，在減輕長照負擔之餘，也能轉嫁失能風險。

最後，小花平台保險顧問另針對失智風險提出建議，除了長期照顧險外，同時可以考慮有承保阿茲海默症和帕金森氏症的特定傷病險，只是需特別留意保單條款中的理賠條件；舉例來說，像是因為愛滋病引起的失智症狀，就不在保障範圍內，投保前一定要看清楚條款，以免個人權益受損。

▌原文出處：

研究：孤獨長者最多少活5年！「面對老年生活，你開始準備了嗎？」

老年人 保險 保單 孤獨 失智 長照 壽險 醫療險 癌症

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