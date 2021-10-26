不結婚經濟負擔比較少？專家直言「非等號」 得先做好這些規劃

即將迎來一年一度的雙11「光棍節」，小編正巧在網路上看到一篇文章名為「單身是種選擇：適合單身者看的5部日劇」，介紹5部頗獲好評、討論度也高的日劇，由耳熟能詳的當紅藝人演繹時下蔚為風潮的「不婚不生」話題，寫實劇情貼近現實、很容易引起共鳴，其中幾部小編也看了，讓人心有戚戚焉……；究竟是單身好，還是結婚好？其實見仁見智，單身者有自由無束縛的快樂、已婚者則有兒女圍繞的幸福感……，各自有其一派擁護言論，小編在這裡想要強調的是，不論單身或是已婚，都需要有保險護自己、護家人，尤其是單身者一人飽全家飽，一人生病可能也無人顧，更要未雨綢繆預先做好保障規劃，才不致意外突至手忙腳亂，急得像熱鍋上螞蟻般團團轉。

「7年級生」適婚人口逾半數未婚 單身無伴恐釀孤獨死危機

說到單身獨居，猶記得近來國內發生多起名人獨居猝逝的憾事，55歲「三金影帝」吳朋奉死於突發性腦中風、59歲資深藝人羅霈穎因為服用多種藥物不慎致死、36歲「小鬼」黃鴻升因為主動脈剝離造成血管阻塞致死……，令人遺憾的是，3人都尚未滿60歲、屬於中壯年族群，與一般認知的獨居者「老年孤獨」、「經濟弱勢」或是「與親友關係淡然」等刻板印象，其實有很大的落差，顯見獨居風險已不再局限於老年人，讓人防不勝防！

除了獨居風險可能造成孤獨死危機外，近來隨著國人不婚不生、熟齡離婚大暴增，與「單身無伴」恐也有相當大的關聯。根據內政部最新人口統計資料顯示，台灣30至39歲正處於適婚年齡卻仍單身的7年級生約有158萬人、占該年齡總人口比約為45％，至於30至34歲未婚占比則更高、達57％，其中男性更是高達6成未婚，也就是每10位適婚男性中，就有6人是單身狀態。

單身者靠自己最保險，也要當個聰明的買家！

在前述提到的文章：「單身是種選擇：適合單身者看的5部日劇」，小編要特別介紹《熟男不結婚》，該劇以幽默詼諧的手法，寫實刻劃單身男性的享樂人生。

精緻的煎烤牛排配上口感醇厚的葡萄酒，再來一曲唯美優雅的音符旋律……，這是描述《熟男不結婚》劇中男主角桑野信介精緻而優雅的生活日常，由日本知名男星阿部寬成功演繹這名堪為史上最奇葩的單身主義怪咖，儘管擁有卓越的工作能力和英俊的外型，卻對女性和結婚極為反感且有許多古怪的原則和堅持，充分享受著不被旁人干擾的獨居生活，至於要不要結婚這檔事早就被他拋諸腦後了。

在一般外人眼中，桑野信介是個高唱單身好、自由萬歲的「怪咖」，看看他在劇中幾句經典台詞：「妻子、孩子及房貸是人生的3大不良負債」、「著名德國哲學家叔本華說過：『結婚就是權利被砍半、義務卻倍增。』」、「單身的人賺來的錢全都是自己的，結了婚以後，賺的錢只會被老婆和小孩吃垮而已」……。

看著桑野信介陶醉在自己構築的單身世界裡，不由得讓人好生羨慕，甚至想要有樣學樣他的單身主義……。小編認為，一個人想要過得好，不是什麼大問題，最重要的是，要讓自己沒有後顧之憂，單身者最怕的就是如果不幸遇到意外事故，不僅使自己的經濟陷入困境，甚至還會連累家人。

以下小編整理之前小花平台保險顧問從單身者保障觀點著眼，提出專業保險規劃建議：單身者靠自己最保險，也要當個聰明的買家：

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【小花平台溫馨提醒】

國內單身男女愈來愈多，許多人認為當個光棍、抱持不婚主義者「一人吃飽、全家也吃飽」，不需分擔家庭經濟負擔，可能生活好過一點；「其實不然！」經濟負擔與不婚主義不見得可以劃上等號，單身男女最怕的就是如果不幸遇到意外事故，不僅使自己的經濟陷入困境，甚至還會連累家人。面對今天已蔚為主流的單身風潮，單身男女的當務之急，一定要預先做好保險規劃，把自己照顧好！