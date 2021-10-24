300萬該買套房出租或買股？ 他曝經驗賺15萬：感謝當年蠢動

如果身邊有一筆錢，你會選擇買房還是投資股票？一名網友就在臉書透露自己存到300萬元，但是不知道應該是投資房地產好，還是買股票來增加財富，於是上網尋求鄉民們的看法，買房買股各有人支持，當中還有人建議買ETF，每一年至少可以有15萬利息進帳。

原PO在臉書「存錢公社」貼文，表示自己身上有300萬元，但他覺得不夠多，於是想要利用投資來賺錢，只不過在買房和買股之間難做選擇。他說目前看中新北市一間小套房，想買下來出租收租金，每個月大約收租8500元，但又想要買銀行股領股息，不知道哪一個比較好，於是上網尋求眾人意見。

貼文一出，鄉民們看法兩極，支持買房的人認為「買房出租，讓人幫你繳房貸，等房貸交清就可以收錢存款，或是多年後可以自己收回自住」、「如果看好地段，用一點心篩選房客，買方收租金會是不錯的選擇」、「買房啊，股票有漲有跌，有聽過房地產跌價的嗎？」、「買房抗通膨」、「個人覺得沒房先買房，延長還款年限，頭期繳完，剩下錢的80%買股票的ETF」、「我選買房收租金，房子不太會跌，股票得自己懂才能買」。

不過也有一派力挺買股投資，「300萬買ETF，每年至少15萬利息，房子過30年沒人要買，一個火災、地震全都沒了，擔心房客遲繳或不繳租金，不搬遷或把房子弄的一蹋糊塗」、「股票比較單純，出租管理累」、「收租存股兩個我都有，基本上以投報來說，目前存股比較高，年約7.5%，收租不到6%」、「買股票，房子萬一不小心變成凶宅就毀了」、「當然是存股領存息，買房出租有風險的」、「當然買股票，買房還要顧多累」、「房價相對高點，存股穩定」。

其中還有一名網友貼出自己的股利明細，只見上面註明150,000股數，代表他買了150張中信金股票，就在9月份時領到157,500元股利現金，他說「股災時眼一閉、手指頭用力敲下去，多年後你會感謝自己當年的蠢動」。