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金管會主導退休平台上線 上班族提前做退休準備看這裡

聯合新聞網 / 小花平台保險+
由金管會2021年重點推動、基富通執行的「好好退休準備平台」9月23日正式上線，民眾可依不同人生階段檢視自身需求，建立完整的保險防護，為個人退休生活提早做好準備。 示意圖／ingimage
由金管會2021年重點推動、基富通執行的「好好退休準備平台」9月23日正式上線，民眾可依不同人生階段檢視自身需求，建立完整的保險防護，為個人退休生活提早做好準備。 示意圖／ingimage

近幾年在美國興起的「FIRE」（Financial Independence, Retire Early）熱潮，主張「財務獨立、提早退休」論點，現在也延燒到了台灣，時下不少年輕人嚮往能夠財務自由並提早退休，但是真正可以做到的人少之又少，到底怎麼做才可以盡快達成這個目標？

隨著日前「保障型保險商品平台」正式上線，主要訴求：民眾可依不同人生階段檢視自身需求，建立完整的保險防護，為個人退休生活提早做好準備，「好好退休」將不再只是口號而已！ 

據了解，目前該平台共有中國人壽、元大人壽、台灣人壽、宏泰人壽、南山人壽、國泰人壽、第一金人壽、富邦人壽及新光人壽等9家保險公司參與，民眾可以自行上網以相對較便宜的價格，投保由這９家保險公司各自推出該平台專屬的定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險。 

至於保費到底便宜多少？據金管會指出，其中小額終老險由於本身是政策性保險，在費率上不會有太大的差別；另外定期壽險和重大疾病健康險現行商品附加費用率分別超過25％和20％左右，但在該平台上兩者不會超過15％和12％，「保費價格相對便宜！」

未來定期壽險、重大疾病健康險保費將更便宜

就小編看來，其實該平台滿適合年輕族群用作規劃個人退休保障需求，因為採用較低的附加費用率來設計商品，透過該平台自主投保的保費也將更划算，這對於手頭預算有限的年輕族群而言，不啻是一個頗為適合的「入門」投保管道。 

針對該平台推出的定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險等3大類保險商品，小花平台保險顧問認為，依照各人不同退休保障需求，這3大類保險商品的適合對象略有不同，就個人的性格屬性可以大致分為「居安思危型」、「小心謹慎型」及「深思熟慮型」。

首先是「居安思危型」，這類型人想得比較多、有較強烈的風險意識，像是擔心自己收入不高，萬一突發不可預料的意外事故或是罹患重大疾病，導致經濟收入中斷或是額外要價不斐的自費醫療支出……，這些都是「沒有人知道明天和意外哪一個先來」的危機感。 

小花平台保險顧問建議，這類型人不妨考慮投保該平台推出的重大疾病健康險，強化個人醫療保障缺口，只要經醫師診斷確診罹患保障內容涵蓋的7項重度重大疾病之一（包括：急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙、癌症、癱瘓、重大器官移植或是造血幹細胞移植等）且達到理賠門檻就理賠，一次給付、用途不限，保戶可以依據個人需求運用保險金。

其次是「小心謹慎型」，這類型人個性通常比較嚴謹自律，對於個人退休生活規劃也更為深思熟慮，希望隨著年紀的增長、經濟能力不斷地提升，在不同人生階段逐步規劃最合適的保險內容「步步建構」，尤其更重要的一點是，要把錢花在刀口上，著眼點在於「買保險的初衷是為了要解決問題、轉嫁風險。」

小花平台保險顧問建議，這類型人可以選擇該平台的定期壽險，針對不同年期例如：1年1約、10年期、20年期或是30年期等，隨著個人人生規劃乃至於家庭責任不同適時地調整自己的保障內容；舉例來說，初入職場的社會新鮮人手頭不夠寬裕，可以依據「低保費、高保障」原則建構基本的保障需求，等到工作了一段時間、累積些積蓄後，再進一步考慮提高保額、擴大保障內容。

最後的一張保單是小額終老險，小花平台保險顧問將其推薦給最後一類型人「深思熟慮型」，由於是政策型保單且主打低保費、免體檢及低投保門檻等保單優勢，其保費較傳統終身壽險便宜，保障內容包含有終身壽險，可以提供被保險人身故或是完全失能時的保障，保障期間為終身，另還有附加1年期傷害保險附約，不僅很適合年輕族群作為「入門」保單，也能藉以為自己尊嚴的老後生活預先準備並留愛給家人。

▌原文出處：

《專題報導》退休平台上線、3險種開賣 沒錢的年輕人也能買，保險顧問給你專業建議！

保險 保費 壽險 重大傷病險 退休 退休規劃

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