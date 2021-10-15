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她嘆男友年薪百萬卻「存款0元」 網揪這點不對勁：快跑啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友透露，自己男友雖然年薪百萬，工作幾年後存款卻仍是0元，令她相當困擾。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，自己男友雖然年薪百萬，工作幾年後存款卻仍是0元，令她相當困擾。 示意圖／ingimage

累積財富除了努力工作之外，許多人都會研究投資理財，希望能夠發揮「錢滾錢」的效應，賺取更高回報。不過，有位女網友透露，她的男友明明是年薪百萬的工程師，但出社會多年來，存款竟然還是「0元」，讓她相當困擾，話題引發討論。

原PO在Dcard發文表示，自己男友的職業是在科技公司當前端工程師，年薪大約有160萬元，然而至今存款仍是0元，原因就是把每個月除了生活費以外的薪水，通通都拿去玩股票當沖，即使有時賺回一些，又會再投入資金，最後全部賠光，形成惡性循環。

原PO指出，自己屢勸男友穩穩投資就好，卻總被嫌棄「這樣賺太慢」，可實際上男友的存款根本零成長、只差沒有負債，甚至連兩人慶祝節日都沒辦法吃美食、買禮物，讓她實在忍無可忍。

原PO也補充，其實自己的年薪有85萬，存款突破200萬元，並運用120萬元投資當中，因此她並不是要男友得多有錢，只是兩人已經論及婚嫁，對方卻毫無存款，讓她感到無助，直呼「想到未來有可能所有開銷都是我在存錢，他負責賠光資產，我不只是沒安全感，還覺得很不爽」；最後她也崩潰問道「這樣的男友還有救嗎？」

文章曝光後，網友紛紛回應「覺得這種人不可靠」、「存款0整個母湯」、「溝通不了 也只能放生，不是說他不能投資，但該存的錢還是該存吧」、「都幾歲了還沒存款，怎麽會有未來」、「建議溝通無效就分手，如果突然需要用到一大筆錢怎麼辦」、「好扯，會賺不會存有什麼用，而且他賠掉的錢也沒享受到，就只是蒸發了」。

其中，許多人也揪出關鍵其實不只在於存款多寡，而是原PO男友行徑透露的賭博心態，急勸道「賭徒心態還不跑」、「這是賭徒沒錯啊」、「絕對不要跟會賭博的人在一起，你不知道那天會被他害慘」、「他有在研究嗎？如果研究三年還賺不到完全是在賭，不是投資」、「這如果不改以後就是敗在賭上面」、「主要還是那種想要快速賺錢心態吧，離開才是對的，賭要醒來很難」。

賭博 薪水 理財 Dcard

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