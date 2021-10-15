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工作2年收入破百萬！25歲男嘆「人生沒目標」：好像沒靈魂

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人都希望薪水越多越好，但一名男網友雖然年收入破百萬，卻感嘆人生沒有目標。 示意圖／ingimage
每個人都希望薪水越多越好，但一名男網友雖然年收入破百萬，卻感嘆人生沒有目標。 示意圖／ingimage

每個人都希望自己的薪水、存款越多越好，不過有人年收百萬卻高興不起來，一名男網友在《Dcard》發文透露自己是從事傳產工作，才25歲就已經年收入破百萬，但他卻感嘆人生好像只有工作，沒有目標、很無聊，貼文引起許多人討論

原PO說今年（2021）剛滿25歲，做傳產工作第二年，去年所得就達到109萬元，而且今年應該會更多，但即使錢再多他卻快樂不起來，感嘆「人生好無聊，好像只有工作」。他說放假雖然會跟女朋友出去吃吃喝喝玩樂，但卻還是覺得很無趣，到了晚上更顯得空虛，對所有人事物都失去興趣，找不到人生目標，好像沒有靈魂一樣。

原PO沒有買車，因為爸爸已經給了他一台車代步，也不用給孝親費，因為爸媽賺得比他還多。就算想買房也買不起台北的房子，自己也不崇尚名牌，身邊的東西也沒有慾望想要換，讓他感嘆這樣的人生「虛無飄渺」。

不少人都建議原PO找到興趣，從事其他活動，「感覺可以培養一下自己的興趣，例如爬山、打電動、水上活動等等，也可以多跟朋友出去玩啊之類的，多跟不同的人交流互動，可以讓你不那麼空虛寂寞覺得冷」、「有沒有朋友啊？感覺不是錢的問題，是你生活圈只剩女友跟工作了」、「可以做志工啊，比方說早上或下午去學校幫忙導護之類的」、「其實就找到自己的興趣然後投入，並且開始投資拚提早退休」、「幫助真正有需要的人，那種快樂或許會填補你的空虛」。

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