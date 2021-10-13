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超有錢「過得像低收」堅持開20年老車、用舊手機！網揭這心態

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人都希望能夠一夜致富，過上財富自由的生活。 圖／ingimage
不少人都希望能夠一夜致富，過上財富自由的生活。 圖／ingimage

隨著物價不斷攀升，民眾收入增幅有時趕不上通膨，因此不少人都希望能夠一夜致富，過上財富自由的生活。對此便有網友觀察到，自己身邊50-60歲的人明明就擁有十幾間房，但卻每天過得像低收入戶，手機用了7、8年還捨不得換，吃東西也會在意價格，讓他不禁疑惑「還不享受生活，要等到什麼時候？」

有網友在PTT以「很有錢卻生活極度簡樸的人到底在想什麼」為題發文，表示自己發現許多50-60歲荷包滿滿的長者都有一個現象，雖然擁有十幾間房，每天卻過得像低收入戶，手機用了7、8年沒壞掉就繼續用，捨不得換新的，車子用代步車，20年的老車還在開，出門吃飯嫌貴，買生活用品要貨比三家，或是要等到折扣活動時才買。

「但是當事人根本沒享受到啊！」原PO疑惑，他們死命存錢買更多房子，看起來資產不斷滾動，但是都50-60歲的人了，還不享受生活，要等到什麼時候。他補充道，如是還年輕的話，可以理解是為了未來節儉，但幾乎都是年紀大的人有這樣的想法，讓他不禁直喊「難道給子孫揮霍有比較好嗎？很有錢卻生活極度簡樸的人到底在想什麼？」

此文一出，便有不少網友紛紛留言分享自身想法，「跟你講，人享清福才是最奢侈的」、「通常在社交軟體炫車炫東西，晚了落魄多」、「看到戶頭數字往上加就是奢侈的幸福」、「錢是拿來心理穩定，不是拿來花的」、「我才想問窮人買iPhone到底在想什麼」、「真的聰明的有錢人都是低調享受」、「活的開心最重要」。

然而，更有網友直接點出「很多老一輩的人從小生活就很節儉」，說明他們其實已經習慣這樣的生活，「小時候窮過啊」、「白手起家的很多都這樣吧」、「那個年代的人都這樣，省吃儉用」、「從小省習慣的人，你要他花大錢很難」、「不是他們節儉，是他們觀念就覺得沒必要（花錢）」、「之前就看一個阿北，住東區老房子，蹲在小巷子用水管洗他的海神」、「景美捷運站整排的地主，還穿著破洞的吊嘎（無袖汗衫）」。

PTT 低收入戶

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