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保險業者與縣市政府合作推微型保險 逾5千名弱勢家庭受惠

聯合新聞網 / 小花平台保險+
「微型保險」是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單。 圖／小花平台保險＋提供
「微型保險」是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單。 圖／小花平台保險＋提供

日前新聞報導指出，有「銅板保單」之稱的微型保險，再度發揮照顧經濟弱勢民眾投保權益「雪中送炭」的保單特色，由國內保險業者與縣市政府合作，提供逾５千名經濟弱勢身心障礙者為期１年、保額新台幣30萬元的微型傷害保險，保費由保險公司全額捐贈，意欲協助弱勢家庭獲得更周延的保障。

金管會放寬微型保險承保 保險業者齊聲響應

所謂的「微型保險」是指保險業為經濟弱勢者提供因應特定風險基本保障的保險商品，其特色為低保額、低保費且保障內容簡單。為擴大微型保險保護傘、強化社會安全防護網，金管會於今（110）年年初宣布放寬微型保險可承保範圍，將領取中低收入老人生活津貼的高齡長者及其家庭成員也涵蓋在內，預計至少有17萬戶受惠。 

根據衛福部最新統計數據顯示，國內領取中低收入老人生活津貼約有17萬戶，針對金管會放寬微型保險承保對象，只要符合《老人福利法》規定，包括：中低收入老人本人及其配偶、直系血親與家屬（依《民法》有共同居住生活事實者），都納入微型保險承保身分者範圍。 

不過，需特別留意的是，所謂的「中低收入老人生活津貼」並非指「中低收入戶」，如果是以中低收入戶的資格，則必須另行申請審核。 

據了解，參與此次協助地方弱勢家庭納保的保險公司，至今已連續5年贊助微型保險保費，保費捐助累計超過2,800萬元，今年特別提供逾５千名經濟弱勢身心障礙者為期１年、保額新台幣30萬元的微型傷害保險，「讓弱勢家庭在面對生活的重大變故時，除了政府的福利補助外，另也能獲得基本的保險保障，從而降低風險。」 

針對金管會放寬微型保險承保範圍並落實「普惠金融」的政策目標，國內保險業者異口同聲表示，積極響應政府政策，落實「普惠金融」政策目標同時也強化「公平待客」原則，未來希望能與更多縣市政府合作，透過團險保費贊助的方式，擴大微型保險保護傘，進而強化社會安全防護網。

此外，金管會並進一步指出，繼103年和107年陸續放寬承保對象後，此次是第3次放寬、承保對象也更多元，除了原先的中低收入戶外，其他包括原住民、漁農民、特殊經濟家庭、身心障礙者及各個族群的家庭成員等，建議符合投保資格者可視自身需求適時投保微型保險，以加強個人基本保險保障。

▌原文出處：

保險業者與縣市政府合作推微型保險 逾5千名弱勢家庭受惠

微型保險 保險 弱勢家庭 金管會

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