口袋不深？3投保重點教你用小錢買到高保障

一場全球疫情，除了重創經濟產值外，也改變了你我的生活型態！其中，不少新世代年輕人相較於過去，更加意識到意外風險保障的重要性，尤其社會新鮮人平均起薪微幅上升，也帶動了個人的投保意願度；對此，小花平台保險顧問指出，儘管年輕人預算有限，年紀輕、保費便宜是其投保優勢，建議提前做好風險規劃、愈早愈好，才能為自己架構好基本防護網，留給家人更多的保障與照顧。

年輕族群優先考量定期險 有保障也不傷荷包

根據勞動部公布最新調查結果顯示，去（109）年社會新鮮人平均月薪為新台幣2.9萬元，相較於前（108）年成長了1.7％；如果就各職類受僱員工經常性薪資（不含主管及監督人員）觀察，其中以航空駕駛員最高、其次是精算師，其他像是醫師、職業運動員、船舶監管人員等，都是屬於高薪職業，平均月薪均在10萬元以上。

雖說大多數的社會新鮮人起薪都不高，最大優勢除了保費相對便宜外，包括：壽險、意外傷害險及醫療險等都有提供「一年一約」的定期險，這對於年輕人而言，不啻是一個不錯的選擇，符合年輕族群追求多元、靈活、機能及個性的需求，對於日後在調整保障規劃時更具彈性，也能在不傷荷包的狀況下，可以靈活搭配並鞏固自身保障。

以下針對社會新鮮人在規劃投保時，建議優先掌握3重點：

重點1、掌握「先定期後終身，重保障輕儲蓄」原則

考量社會新鮮人初入職場，一般來說薪水都不會太高，在保額規劃上要量力而為，同時兼顧靈活調整彈性，可以掌握「先定期後終身，重保障輕儲蓄」原則著手進行規劃，不妨從定期壽險、意外險及醫療險等基礎保障開始逐步建構，未來再視個人生涯規劃依序擴充所需的保障內容，像是癌症險、重大傷病險、長期照顧險等都是不錯的選擇。

其次，小花平台保險顧問給社會新鮮人中肯的投保建議：與其花大錢去買「不足額」的終身險，倒不如用小錢買到「足額」的定期險，建議可以最低保額或是較低保費的終身險當作主約，搭配加保的高保額定期險附約一年年續保下去，以拉高保障額度，「這樣每年僅需幾千元就能輕鬆建構出數十萬、甚至上百萬元的保障，何樂而不為？」

重點2、投保前，放慢腳步「停、看、聽」

眾所周知，台灣人愛買保險是出了名的，不過可惜的是，絕大多數人對於投保觀念仍普遍認知不足，平均每人手中持有3.3張保單，卻還被說「保障不夠」、「花錢是在保心酸的」……；那麼，究竟要如何選購，才能讓保險發揮高槓桿效益？

小花平台保險顧問提出有3個關鍵重點：「不盲目跟從」、「不以獲利為目的」及「不存僥倖心態」，提醒社會新鮮人在投保前，放慢腳步「停、看、聽」，仔細思考並審慎評估個人實際需求，才能做出最適合自己的決定，尤其對於保險商品一竅不通的初學者來說，在面對市面上琳瑯滿目的保險商品時，也不致看得眼花撩亂，買錯也買少了。

重點3、別忘了意外、醫療險也是必備保障之一

最後，小花平台保險顧問特別針對年輕族群的工作屬性，可能需要經常出差奔波，加上多以機車或是大眾交通工具作為通勤代步工具，就不得不提意外險、意外傷害險的重要性了。

另一方面，隨著醫療科技的進步，外科手術不斷演變進化，自費項目愈來愈多，甚至有些手術不需要住院，但是費用卻很高……；以此趨勢發展下去，不難想像的是，日後醫療費用勢必將逐漸增加，「最好提前做好超前部署，以免因為疾病或是意外事故，造成經濟上的沉重負擔。」