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擁2房、每月被動收入8萬 他曝「生活日常」：沒花時間理財

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友透露自己每月主動收入40萬元、被動收入8萬元，且名下有2間房，並強調「不該花太多時間在理財」。 示意圖／ingimage
一名網友透露自己每月主動收入40萬元、被動收入8萬元，且名下有2間房，並強調「不該花太多時間在理財」。 示意圖／ingimage

許多人都夢想有一天能達到「財富自由」，除了努力工作之外，不少人也花費時間鑽研投資理財。不過，一名網友透露，他目前在部立醫院工作，每月收入40萬元、被動收入8萬元，但平時並不常研究投資，因此他認為「不該花太多時間在理財上」，文章引發討論。

原PO在網路論壇mobile01發文表示，他今年35歲，在某部立醫院當公務員，沒有明顯業績壓力，月收入約40萬元，預計可以做到退休；另外，他透露自己名下已有兩間房子，雖其中一間尚有房貸，但整體資產波動小，再加上一些股息、保險、基金、房租，每個月被動收入達到8萬元。

原PO接著分享他每天的生活安排，首先，早上7點起床吃麥片早餐、8點靜坐冥想，接著9點到14點開始工作，結束後享用低脂高纖便當作為午餐，隨後閱讀醫學專業文獻到17點，18點進行有氧運動，19點多回家吃頓晚餐，20點後泡澡、休息，22點30分準備就寢。

原PO指出，自己平時沒什麼物慾，就算假日作息也差不多，只有偶爾會去郊外走走或去餐廳聚會。而經過這幾年的經驗，他發現雖然自己幾乎沒有花時間研究投資，也能達到不錯的績效，因此他認為比起把時間花在理財上，還不如拿去投入在自我提升與健康維護。

文章曝光後掀起熱議，許多網友紛紛留言「這是炫耀文吧，每天工作5小時就可以月收40萬，還可以一直做到退休」、「那是你佔到爽缺，哪個醫生可以像你一樣只做5小時」、「光這樣投不投資也無所謂了」；但也有許多人直言「本金多，就算投資報酬率不高也可以賺很多」、「要是我那麼有錢，我也會選擇你這種低風險的投資理財」、「盲點是一般人因為主動收入不高，自然更易鋌而走險」。

理財 公務員 mobile01

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