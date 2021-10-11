基本工資調漲無感？ 上班族曝「真實心聲」：沒受惠還遭殃

勞動部日前拍板調漲基本工資，月薪將從2萬4000元調升至2萬5250元，時薪則從160元調漲至168元。不過，有位女網友就表示，身邊一名友人對於基本工資調漲，不但覺得「沒受惠」，甚至還有「遭殃」的感覺，話題引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自從今年確定調漲基本薪資後，身邊出現不少抱怨聲音，但也有許多人偏向無感，其中，有位友人則是相當反對。

她指出，該名友人的薪水停滯在3萬許久，因此，每次調漲基本薪資時，看見公司的工讀生、新進人員都有漲薪，只有自己維持原樣，和別人的差距逐漸縮小，導致心裡愈來愈不平衡，加上調整基本薪資後，物價也會上漲，更讓人有種「沒受惠反而遭殃」的感受。

原PO也透露，自己的月薪是4萬2000元，對調整基本薪資雖然無感，但還是會稍微擔心物價上漲，並好奇各薪資收入族群的想法。隨後，許多網友紛紛回應「自從宣布調薪後超不爽的，受惠的只有很少部分的人，對其他人來說實質購買力整個下降」、「只覺得這樣調，對原本就超過的人不太公平」、「調薪物價100%會漲，老闆要支出的成本就變多了，當然要想辦法賺回來」。

不過，也有不少人並不認同原PO友人的想法，認為「覺得自己薪水沒漲的話應該檢討自己吧，政府沒辦法幫忙加薪」、「基本薪資本來就應該一直調整，如果覺得工讀生都漲了怎麼自己沒漲，那就依自己能力去談薪水」、「普通人領死薪水是自己能力不足」、「覺得薪水少就跳槽，把該學的學一學就可以了」。