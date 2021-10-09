年薪百萬男一年只存6萬元 網揪出「開銷殺手」：過的太舒服了

年收破百萬，口袋卻留不住錢？近日，一名男網友貼出日常開銷明細哀嘆，自己剛出社會工作，儘管年收入達120萬元，但一年下來存款卻只有6萬元，讓他感嘆「買房真是不敢想像」。眼尖的網友也從中發現關鍵，抓出這項「開銷殺手」成了關鍵，更直問原PO「是不是過的太舒服了？」

日前，一名男網友以「年薪120萬，一年只存6萬」為題在Dcard上發文，他表示，自己出社會工作剛滿一年，收入約120萬元左右，雖然擁有令人羨慕的百萬年薪，但戶頭的存款數字卻僅有5位數，令他不禁感嘆「買房真是不敢想像」。

原PO也在文中列出每個月的固定開銷，包含與女友同居的支出1.65萬元、孝親費2萬元、高鐵交通費3500元、飲食及娛樂費2萬元、汽車保養開銷1萬元，零零總總加起來一個月7萬跑不掉，一年固定會花掉84萬元。除此之外，再加上保險、股票投資、稅金及購買3C用品的開銷，一整年共花了近114萬元，百萬年薪轉眼僅剩6萬在手中。

文章引起討論，眼尖的網友也揪出「開銷殺手」，直指原PO的娛樂費偏高，「娛樂費20000，看起來很享受當下」、「飲食+娛樂+雜項20000是不是過的太舒服了？是跑去做什麼娛樂要花費那麼高」，也有人建議降低其他費用支出「孝親20000是什麼鬼，送你去國外留學是不是？」、「保險一年10萬，也保太高了，建議你檢視一下自己的保單」、「不要幫女友付房租，一人一半」。

部分網友則認為，原PO的問題並非因各項支出過高，而是出在沒有謹慎的理財規畫，「你根本沒規劃儲蓄吧？」、「有些開銷可以先想一下到底是必須的還是想要而已」。