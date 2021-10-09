快訊

花蓮富里傳槍響 石牌村長疑向友人催債遭開槍中彈

台北電影獎／邱澤、許瑋甯傳緋聞後首同台 互動曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年薪百萬男一年只存6萬元 網揪出「開銷殺手」：過的太舒服了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友年收入破百萬，但一年下來卻只剩6萬元在戶頭裡。示意圖／Ingimage
一名男網友年收入破百萬，但一年下來卻只剩6萬元在戶頭裡。示意圖／Ingimage

年收破百萬，口袋卻留不住錢？近日，一名男網友貼出日常開銷明細哀嘆，自己剛出社會工作，儘管年收入達120萬元，但一年下來存款卻只有6萬元，讓他感嘆「買房真是不敢想像」。眼尖的網友也從中發現關鍵，抓出這項「開銷殺手」成了關鍵，更直問原PO「是不是過的太舒服了？」

日前，一名男網友以年薪120萬，一年只存6萬」為題在Dcard上發文，他表示，自己出社會工作剛滿一年，收入約120萬元左右，雖然擁有令人羨慕的百萬年薪，但戶頭的存款數字卻僅有5位數，令他不禁感嘆「買房真是不敢想像」。

原PO也在文中列出每個月的固定開銷，包含與女友同居的支出1.65萬元、孝親費2萬元、高鐵交通費3500元、飲食及娛樂費2萬元、汽車保養開銷1萬元，零零總總加起來一個月7萬跑不掉，一年固定會花掉84萬元。除此之外，再加上保險、股票投資、稅金及購買3C用品的開銷，一整年共花了近114萬元，百萬年薪轉眼僅剩6萬在手中。

文章引起討論，眼尖的網友也揪出「開銷殺手」，直指原PO的娛樂費偏高，「娛樂費20000，看起來很享受當下」、「飲食+娛樂+雜項20000是不是過的太舒服了？是跑去做什麼娛樂要花費那麼高」，也有人建議降低其他費用支出「孝親20000是什麼鬼，送你去國外留學是不是？」、「保險一年10萬，也保太高了，建議你檢視一下自己的保單」、「不要幫女友付房租，一人一半」。

部分網友則認為，原PO的問題並非因各項支出過高，而是出在沒有謹慎的理財規畫，「你根本沒規劃儲蓄吧？」、「有些開銷可以先想一下到底是必須的還是想要而已」。

一名男網友年收入破百萬，但一年下來卻只剩6萬元在戶頭裡。圖／取自Dcard
一名男網友年收入破百萬，但一年下來卻只剩6萬元在戶頭裡。圖／取自Dcard

年薪 Dcard 理財

延伸閱讀

南韓人來台灣觀光導遊大推「這一物」 過來人大讚：超好用

26歲男出社會四年買「北市2800萬新房」不靠父母秘訣曝光

飛機座位代碼有玄機！「1字母絕不用」原因曝 網驚：好智慧

綁數位支付搶好食券 她一查驚覺「2地雷」苦喊：根本沒法使用

相關新聞

年薪百萬男一年只存6萬元 網揪出「開銷殺手」：過的太舒服了

年收破百萬，口袋卻留不住錢？近日，一名男網友貼出日常開銷明細哀嘆，自己剛出社會工作，儘管年收入達120萬元，但一年下來存款卻只有6萬元...

他存款500萬問「能躺平了嗎？」 網列3考量急勸：還是工作吧

「躺平」為大陸2021年興起的流行詞語，意指面對現實環境的壓力下，選擇不買房、買車、不婚不生、低水平消費的生活態度。而近日有台灣網友就透露，若目前已經存到500萬元，未來沒有買房買車或結婚的打算，工作也希望越輕鬆越好，好奇問道「這樣可以躺平了嗎？」貼文引發熱議。

花錢前考慮「這三要」 股神巴菲特曝4個省錢撇步

有錢人想的和你不一樣！為什麼有錢人愈來愈有錢？你憑什麼能夠成為有錢人？事實上，有錢人並不如你想像的大手大腳花錢，甚至可能超乎你想像的樸實、節儉……；以「股神」華倫･巴菲特（Warren Buffett）為例，你絕對不會看到他從位於美國加州的比佛利山莊豪宅走出或是駕駛著豪華超級跑車．也不會看到他在高級餐廳點了滿桌豐盛的食物，因為他比你我都還要更節儉，且他的省錢是出了名的，以下整理最為人熟知的4個節儉習慣。

外資看好原油挑戰90美元 國內相關ETF漲勢耀眼

冬季是傳統的用油旺季，基於美國國內的原油供給恐嚴重不足，美國能源部長Jennifer Granholm已率先表示，不排除...

美中關係趨緩 法人：AI新科技長多題材浮現

去(2020)年第4季受制於美中貿易關係惡化影響，造成供應鏈危機與資本市場擔憂，然隨著美中重新開啟的對話，富蘭克林華美投...

兩岸關係緊張 投資人該注意什麼？

本月來中共已出動149架次戰機繞台，台灣國防部長邱國正研判中共到2025年將有全面犯台能力。兩岸關係緊張加劇亞洲地緣政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。