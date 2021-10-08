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他存款500萬問「能躺平了嗎？」 網列3考量急勸：還是工作吧

聯合新聞網 / 綜合報導
「躺平」為大陸興起的流行詞，指年輕人在龐大壓力下決定不婚不生、不追求買房買車等物質，只在舒適圈生活。 示意圖／ingimage
「躺平」為大陸興起的流行詞，指年輕人在龐大壓力下決定不婚不生、不追求買房買車等物質，只在舒適圈生活。 示意圖／ingimage

「躺平」為中國大陸2021年興起的流行詞語，意指面對現實環境的壓力下，選擇不買房、買車、不婚不生、低水平消費的生活態度。而近日有台灣網友就透露，若目前已經存到500萬元，未來沒有買房買車或結婚的打算，工作也希望越輕鬆越好，好奇問道「這樣可以躺平了嗎？」貼文引發熱議。

原PO在PTT發文表示，假設保持單身、不婚不生、不買房買車，也不消費奢侈品，一切以追求極簡生活為主，平時通勤靠大眾運輸工具，住在家裡、不需考慮負擔房租，在這樣的條件下，存款達到500萬元，且打算分批投資股票型基金，並只做領基本工資的輕鬆工作，「這樣可以躺平過日子了嗎？」

文章曝光後掀起熱議，許多人紛紛回應「如果一年25萬股息，等於一個月有2萬能花，挺爽了啊」、「我一年大概花不到十萬，不配股票都能花50年，給你參考」、「如果我是你，我也會找輕鬆的做」、「有房子，要一直有工作領基本工資就可以」、「可以吧，不買奢侈品根本爽過」；但另一派人則認為「至少要兩倍啦，500萬想躺平膽子很大」、「5000萬還差不多吧」、「再多2位數吧」。

其中，不少網友就點出3大考量關鍵，包含物價變化意外發生生活規劃，分析指出「在物價便宜一點的地方可以，大城市還是繼續工作吧」、「現在通膨很嚴重，健康ok就繼續賺」、「認真回你，建議800到1000萬，這樣比較能抵抗意外發生」、「除非活30、40年都不要生病不出事」、「就算夠，你的人生會很無聊」、「建議繼續工作啦，我躺平很久了，職業房東十年，每天跟幽魂一樣」、「其實不工作真的蠻無聊的」。

基本工資 單身 PTT

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