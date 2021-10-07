退休金「黃金4%法則」慘被打臉？高通膨年代得改用「這策略」！

最近美國、台灣均釀股災，全球通膨卻仍漲不停，這讓退休財務遭到空前考驗。不少財務專家擔憂，計算退休金的「4%黃金法則」在高通膨年代有可能失效。連該法則的發明人，與美國著名的先鋒指數基金公司，近期都提出新研究表示，舊有預設不夠穩當，甚有老本提早花光風險，退休族需要調適應變。

「4%法則」到底是什麼？原來，這是1994年，由美國財務顧問威廉．班根（William Bengen）所提出，用來計算合理退休金的黃金法則。

由於班根追蹤近30年美國股市大盤報酬，發現每年平均回報約為7至8%，若扣掉2～3%通膨後的年報酬率，則約為5%。所以，如果有人一年只提領老本中僅4%的金額，同時妥善做股債各半的投資配置，由於提領支出不會超過每年平均5%的報酬，這個人就可以年年提領不必擔心花光，達到退休要求。

換句話說，若有人一年花費約100萬，依照4%法則，這個人只要存到2500萬就夠，因為2500萬的4%就是100萬，或可以直接把年花費乘以25倍更好計算。這個退休金的標準不高，因此深獲許多想提早退休的年輕人歡迎，包括前外資分析師楊應超，都善用此法則做理財規劃，在48歲成功退休。

然而，去年底全球股市進入高檔、通膨也蠢蠢欲動，《富比世》便分析指出，「4%法則」在此狀況下，勢必讓退休族未來難有便宜股票可撿、同時卻面臨物價上升，被迫支出更多；而連原先用來保護報酬的公債，也因政府濫發熱錢、殖利率接近零，有可能讓老本提早花光。該怎麼辦？

4%行不通，乾脆4.5%花更多？

其實，就連此法則的發明人班根，都注意到上述變數的威脅。

他近期與另一位財務顧問麥可．奇斯（Michael Kitces）重新研究，將美國1968年曾歷經停滯性通膨、股市低迷的最糟狀況納入模擬，推翻原先說法，推出全新「4.5%法則」。

為什麼新的法則，竟讓每年提領比例從4%變為4.5%？主要是班根認為，在物價飛漲預期下，要退休族再掐緊荷包實在太辛苦，不如適當擁抱股市、以合理風險換取較高收益。

新法則關鍵在「資產配置」

但是在資產配置上，原先班建議的股債各半規劃，是大型股與美國中期公債各五成的配比。現在則改為30%大型股；20%小型股；50%美國中期公債的配比。

由此可見，新法則是運用成長潛力較高的小型股，來提高整體報酬，讓退休族支出可以更充裕。班根指出，以全新的模擬回測來看，30年內的投資平均年報酬，維持在7%上下，絕對能支應4.5%的花費比例。

另外，他也呼籲，無論4%或4.5%，僅是第一年的費用提領比例，未來還是要看各年通膨狀況做微調。

不過，美國首創追蹤大盤ETF、許多退休族最愛的先鋒（Vanguard）基金公司，則認為班根理論充滿漏洞。

先鋒團隊今年中提出研究報告指出，不論是4%或4.5%也好，這個法則最大問題是，它當初只是為了美國平均60歲左右人士，屆齡退休的30年內狀況來設計。然而，根據他們調查，千禧世代都傾向提早於50歲前就退休，在人類普遍壽命更長的預期下，至少得把退休後預設時間範圍，拉長到50年才行。當時間一長，各類黑天鵝發生的機率勢必大增。

先鋒示警：拉長到50年，「4%法則」成功機率僅剩36%

事實上，根據先鋒基金團隊模擬股市上百種變化的數據顯示，4%法則若維持在30年內，成功實踐退休夢的機率尚有81.9%；若拉長到50年，就僅剩36%。屆時每三個提早退休族，就至少會有一人得在年事已高的階段，還得回頭找工作賺取收入。

而這個數據，還未考慮到政府稅率和交易手續費。誰會知道，幾十年後，政府加稅的幅度將有多大？

至於班根用歷史回測，就樂觀斷定股市報酬一定能抵過通膨與每年固定花費，在先鋒團隊看來也覺得太天真。

「動態提領策略」較能應付不同年代危機

難道人們就得打消提早退休的美夢？先鋒基金公司倒不這麼認為，根據他們的研究顯示，如果採取「動態提領」策略，比較能因應不同年代的風險。

首先，妥善計算過每年花費，同時設定一個年花費上限天花板以及下限，也許是平均年花費再往上加5%；或往下扣1.5%。接著定期於每年底，看待當年股市投資報酬的狀況作明年費用規劃。

如果，今年投資報酬是正20%，遠高於你原先設定的報酬目標，那麼花費就可以大方一點，只要別超過年支出的上限即可；但如果今年投資報酬僅剩1%，或甚至為負，那明年就得節省一點，別低於該年支出的底線即可，但建議同步撥更多錢到股市。因為報酬差，通常代表股市已進入低檔，較有便宜可撿。

以今年以來台股與美股大盤表現來看，目前股市報酬都還相當正面，算是好年。但若年底漲幅吐回，以動態提領策略來看，退休族就得看狀況調低明年花費。

無論你覺得4%、4.5%法則較優；還是先鋒基金建議的「動態提領」策略較符合現實，這些在在說明了，退休後的花費很難估算，光是通膨改變就能打掛原先預設，而且時間愈長、意外愈多。

想提早退休的人，規劃之前請多考慮上述變數，以免往後還得摸摸鼻子回來上班。

（作者／林士蕙 本文出自2021.10.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）