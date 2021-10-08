花錢前考慮「這三要」 股神巴菲特曝4個省錢撇步

有錢人想的和你不一樣！為什麼有錢人愈來愈有錢？你憑什麼能夠成為有錢人？事實上，有錢人並不如你想像的大手大腳花錢，甚至可能超乎你想像的樸實、節儉……；以「股神」華倫･巴菲特（Warren Buffett）為例，你絕對不會看到他從位於美國加州的比佛利山莊豪宅走出或是駕駛著豪華超級跑車．也不會看到他在高級餐廳點了滿桌豐盛的食物，因為他比你我都還要更節儉，且他的省錢是出了名的，以下整理最為人熟知的4個節儉習慣：

首先、有異於許多億萬富豪熱愛購置豪宅，巴菲特現在仍住在63年前以3萬1,500美元購置的房子，據了解，這棟房子有5間臥室、約為610平方公尺，現今價值約有100萬美元……；儘管迄今為止已住了超過60年「算是老房子了……」，他一點都沒有打算要搬出去的想法，並逢人就說這是他的人生中最棒的其中一項投資。

其次、巴菲特與一般平民大眾一樣也喜歡偶爾吃吃「垃圾食物」，他經常在上班途中拎一袋麥當勞早餐進到辦公室吃，像是漢堡、可樂及各式冷凍點心都是他經常品嚐的美食。一次他接受媒體訪問時表示，如果只想要簡單吃早餐，可以是香腸和早餐肉搭配可樂的組合；如果想要吃得稍微「豪華」一點，早餐盤上則常見有培根、雞蛋及起士餅乾等。

第三、就如前面所說，你不會看到巴菲特駕駛著豪華超級跑車．他只喜歡也只會買有優惠折扣的二手車款，尤其他很自豪自己每年行駛的里程數大約只有5,600公里，因此不需要很頻繁地換購新車。此外，他也不習慣使用手機和電腦，更不用說深受年輕人喜愛的iPhone……，諸如以上種種生活細節，這些看在時下3C產品片刻不離手的年輕人眼裡，足以令人嘖嘖稱奇。

最後，巴菲特也不在意設計師品牌的時裝、不崇尚名牌，傾向避免非必需開支和消費，他曾說：「你不是把花剩下的錢存起來，而是先存錢再把剩下的錢拿來花。」他的這種節約論點套用在日常生活上，在第1個孩子出生時，他將櫃子的抽屜改造成搖籃，等到第2個孩子出生後，則向朋友借來嬰兒床；對於花錢這檔事，他主張：「如果買了不需要的東西，很快就得賣掉你需要的東西。」

綜觀巴菲特的節約術，其實還是脫離不了2個重點：「節流」比「開源」容易簡單且更重要的是，在花錢前，需思前顧後「需要、想要、必要」，尤其精打細算才是王道！以下特別舉出與巴菲特一樣崇尚「以節儉過日子」、面臨經濟大蕭條卻依然擁有財富的加拿大知名理財專家伊恩˙尼可森（Ian Nicholson），由他提出8個節儉理財小秘訣，從現在開始，你也可以比照辦理，逐步建立良好的消費習慣：