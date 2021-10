「你喜歡賺錢還是花錢？」你的答案將決定與有錢人的真正距離！

「有些人錢還沒進口袋就急著把花掉,從此成為金錢的奴隸。」圖/Ingimage

在電視上我們常會看到關於有錢人鋪張浪費、窮奢極侈的報導。實際上,許多白手起家的億萬富豪私人生活非常低調簡樸。生活最低調的億萬富豪當推印孚瑟斯的創辦人穆爾蒂。儘管印孚瑟斯已是全球數一數二的軟體公司,穆爾蒂仍然住在班加羅爾一處普通的三房公寓,那裡是他草創公司時就與妻子同住的地方。

穆爾蒂在二○○三年「安永世界企業家大獎」盛大的頒獎典禮活動上,主辦單位規定受獎者必須穿著正式燕尾服出席穆爾蒂最後出線贏得大獎,但是,穆爾蒂是全場唯一沒有穿燕尾服的人,他只穿了尋常的西裝。據他解釋說,他連一件燕尾服都沒有,因為真的穿不著。

穆爾蒂說,他唯一允許自己購買的奢侈品是書籍。

以上這些故事與你想像的淨資產超過二十億美元的富豪的消費習慣大不相同,對吧?

問問自己究竟喜歡賺錢還是花錢?你是將工作和事業視為賺錢維生的「必要之悪」或是實現夢想的方式?你真正喜歡自己做的事情,而且花錢對你來說並不重要嗎?」

以下的論斷是本書的核心論述之一。如果只能用一句話來說明,理財成功的人(百萬富翁)和理財超級成功的人(億萬富豪)之間的差別在於,後者從賺錢獲得樂趣,並不以花錢為樂。

波蘭首富索羅不太喜歡花錢。當我們在他的辦公室進行訪談時,他說:「我至今仍很節儉,不會到處揮霍。因此,我沒有深刻的關於花錢的記憶。我真的不是花錢高手。」他自我解嘲地補充道:「從某一方面看來,這其實是我必須改進的地方。」

如果你喜歡錢,就不要亂花錢,最好把錢存起來!

這是帕里索托期望我明確理解的事情。

「有些人錢還沒進口袋就急著把花掉,從此成為金錢的奴隸。你喜歡錢嗎?如果喜歡,你會怎麼做?你會把喜歡的東西留在身邊。現在的人可能不喜歡錢,因為他們往往還沒收到錢就把錢花了。」

帕里索托六歲時就透過打工開始學習金錢的價值。他的工作是摘玉米葉用來包菸草和雪茄。

「每天晚餐後我們都要工作二小時,爸媽因此給了我一點錢當報酬。那點小錢根本不夠拿來買一雙鞋或一件襯衫。但是,當我收到父母給的錢時,都會將它藏在櫃子中隱密的小格子裡。我會不時打開來數一數,我喜歡看到錢,也喜歡觸摸紙鈔的感覺。我愛上了錢,因為那是我的錢,這才是最重要的。」

除此之外,帕里索托也體會了存錢勝過花錢的道理。

「因為那時我們錢不多,而去醫院看病總得付帳,所以特別需要存錢。」

如今,帕里索托已是億萬富豪,且是南美洲最富有的人之一。

管理私生活的開銷是一回事,但是管理事業財務又是另一回事。富豪們會開發一系列的理財方法和工具來有效地協助他們管理事業財務。以下向大家分享我與他們訪談的重要心得。

經商理財的重點不在營收多寡,有無利潤才是關鍵,務必要優化你的利潤與財務盈虧!這是桑格維一生奉行不渝的準則。

「父親曾經告誡我,銀行櫃台的收銀員雖然每天可以數很多鈔票,但重點是,他到底能拿多少錢回家。公司的營收可大可小,但對你而言,利潤才是需要關注的重點。」當我採訪桑格維時,他的太陽藥業公司(Sun Pharma)利潤高達營收的二五%,市值是銷售額的四倍,這是印度其他企業難以企及的驚人數字。

威爾遜在加拿大創立運動服飾品牌露露檸檬時,即充分意識到上述道理,從而運用到經營實務上並且獲益良多。「任何人都知道安德瑪(Under Armour)是一家比露露檸檬大得多的運動服飾公司。但因安德瑪做的是批發生意,所以露露檸檬實際的獲利能力遠高於安德瑪。你想在一家獲利能力較強的公司工作,還是在一家工作量較大的公司工作?」

「安德瑪從事躉售,也就是說,他們以十美元的成本製造商品,然後以二十美元的價格出售給批發商,最後在店家以四十美元賣給顧客。露露檸檬以十二美元的成本製造品質更好的產品,再通過自己的銷售系統以三十八美元的價格賣出,因此利潤比對手好得多。你也可以看到蘋果公司和特斯拉沿用相同的模式,製造精美的技術產品,直接提供給客戶,這是一種更好的商務模式。」

威爾遜最後離開了他創辦的公司,而那時露露檸檬堪稱是除了珠寶業和蘋果公司以外,全球每平方呎(約○.三○四公尺)商店銷售額及利潤最高的零售店家。「我在露露檸檬創立的經營模式稱得上世界第一,還無人能及。」

親愛的讀者,在用錢方面你是屬於精打細算的人嗎?你的消費習慣是否良好?你學會了正確理財的知識了嗎?你是否有負債或是經常入不敷出?比起賺錢,你更喜歡花錢嗎?你經營的企業財務狀況如何?

有錢人與你的差距,不只是錢

The Billion Dollar Secret:20 Principles of Billionaire Wealth and Success

作者:拉斐爾.巴齊亞 Rafael Badziag

出版社:商業周刊

出版日期:2020/09/17