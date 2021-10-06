台灣再過4年恐走入超高齡社會 專家教你如何超前部署

每每聽到台灣面臨少子化、老齡化危機的隱憂，但是你知道台灣到底有多老？可能比你我想像中的還要老、也更快老！根據國發會公布最新人口推估報告指出，受到新冠肺炎疫情影響，台灣可能比預計提早邁進「總人口負成長時代」，也就是出生數低於死亡數，預估再過4年、到了114年時，恐將正式走入「超高齡社會」，每5人中就有1人是65歲以上的老人；尤有甚者，到了123年時，國內將有半數以上人口是超過50歲以上的中高齡者。

從現在開始，在台灣，中高齡族群會愈來愈多，小編認為，面對勢不可擋的人口老化危機，除了時時留意社會人口結構的變化外，也要不吝關心你我生活周遭的長輩們「別忘了每個人都會變老……」；適逢一年一度的九九重陽節（農曆9月9日）即將到來，今（110）年的重陽節是在國曆10月14日，為人子女的你，已經想好了要如何盡孝？小編提出一個小建議，不妨趁此機會為家中長輩檢視個人保險保障是否足夠，可以考慮將年紀愈大時的醫療照護風險轉嫁給商業保險超前部署、以防不測風雲。

以下小花平台保險顧問給中高齡族群提出3點專業保險規劃建議：

建議1、首要一定要有意外傷害保障

首先，對於中高齡族群而言，最應優先考量的是意外傷害保障！小花平台保險顧問指出，這是因為隨著年齡的增長，身體協調能力和反應能力也隨之下降，無形中也增加了意外發生的風險，「如果相較於壽險或是醫療險，意外險沒有體況或是核保等相關限制問題，加上低保費、高保障的特性，有利於為長輩加強安全防護網。」

小花平台保險顧問進一步說明，意外險本身具有低保費、高保障的保單高槓桿特性，可說是所有年齡層的保險規劃清單上不該被遺漏的保險商品，最大的優勢在於可以規劃較高額的死亡給付，及早未雨綢繆確保家人生活無虞。

另一方面，小花平台保險顧問也提醒，考量隨著年齡愈大，體力每況愈下、手腳也不似以往靈活，像是骨折、跌倒……等意外風險大增，相關意外、傷害醫療及失能給付保障，也應列入考慮並及早做好規劃。

建議2、別輕忽高齡失智人數大幅增加

其次，對於中高齡族群而言，有關失智症的規劃也很重要！

根據國際失智症協會最新統計顯示，隨著高齡人口不斷增加，失智人口增加的速度逐年加快，平均每3秒有1人罹患失智症，全球失智症患者推估已超過5,000萬名；據統計，目前台灣65歲以上長輩每12人中有1人失智，而80歲以上則是每5人中有1人失智，不論是全球或是台灣的失智人口均呈現快速成長趨勢，失智症風險已然成為國際關注的議題。

有關失智症的保障規劃，小花平台保險顧問直指，由於老年失智症患者罹病期長，加上一旦罹病身體機能逐漸退化，不論是急性醫療照顧與後續的復健治療或是長期照護費用都相當可觀，如果可以提早規劃相關醫療保障，尤其可以優先選擇一次性給付特定疾病的保險商品，可以大大減輕因為治療所帶來的經濟負擔。

建議3、更重要的是建立足夠醫療保障

最後，對於中高齡族群而言，也不要忘了至為重要的醫療照護保障，最好能同時提早做好退休準備，透過事先規劃好的保險來提升醫療照護品質並維持退休後經濟生活所需，像是實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險及重大疾病險等，就是一定要考慮的4個險種。

小花平台保險顧問進一步分析，不論何種保障規劃，最好能在自己的能力範圍內，提早著手老年時期較多的醫療保障需求、預留足夠的醫療費用，以因應「長壽」所衍生的其他不確定風險，為自己與家人預約一個無後顧之憂的晚年。

【小花平台溫馨提醒】

不論是處在哪一個年齡層，依照自身需求規劃完善的醫療保障，都是很重要的，尤其等到有了一定年紀時需特別留意，身體健康可能每況愈下、三不五時來個小病痛，此時才想到要補足個人醫療保障，可能為時已晚，不僅保費相對較高，工作待遇也已今非昔比，不妨優先考量以定期險拉高保障，等到行有餘力後，再來規劃其他險種。