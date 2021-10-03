月薪35K年存款不到4萬...她驚「算少嗎」？ 網傻眼：窮翻了

投資理財「開源節流」很重要，養成儲蓄的習慣，長久下來便能存下一筆可觀財富。不過，一名網友就在PTT女孩板上發文分享，一次同學會上彼此小聊個人理財規劃，有同學討論到某個五萬元額度內算高利的銀行，竟遭酸五萬元「額度太少」，讓年存款僅不到四萬元的她疑惑「工作一年存款不到五萬元是正常的嗎？」

原PO解釋，自己畢業即就業，薪水大概落在35K左右，但一年下來存款約三萬多元，因此認為畢業一年能存到五萬元算是挺多了，和七位較熟的朋友討論也僅有兩位達標，其中一位還是富二代，讓她不禁疑惑「是不是自己真的花太兇？」

對此，網友們多認為一年不到六萬的存款太少，「妳窮翻了」、「真的蠻慘的」、「一個月存不到四千元？」、「我兩年存五十萬元給妳參考一下」、「我剛畢業住雅房一個月50K存四萬元，可以再省一點」、「一年存五萬元真的太少，而且35K還不低」、「不太正常，從年輕時就懂得存款理財超重要，真的不要當月光族」。

不過，部分網友則認為，也需審視是否有其他必要支出，「看情況吧，房租、孝親費、保險都要列出來啊」、「看各方條件呀，如果35K住家裡又不用給孝親費，那就存很少」、「如果有學貸、租屋就說得過去」、「台北市月房租就要12K，扣掉水電雜費快15K只剩20K。吃飯花掉12K也算正常，加上交通、治裝、女生化妝品等費用，一個月能剩4至5K很厲害了」。

但也有網友認為自己的錢「花得開心」最重要，認為原PO才踏入社會一年，不用那麼緊張，「雙北存不到錢正常，其他就自己問題，但自己開心就好」、「通常都是第一年爽花才會知道要存錢」、「正常成長能存的就會越來越多，討論這五萬也沒什麼意義」。